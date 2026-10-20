Jerônimo Rodrigues detalha futuro da Bahia na A TARDE FM e A TARDE Play nesta quinta

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Reeleito com mais de 4,6 milhões de votos em primeiro turno, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é o convidado especial do Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 22, às 8h, onde concede entrevista exclusiva na Rádio A TARDE FM e no A TARDE Play no YouTube.

Em uma conversa aprofundada sobre os rumos da administração estadual para os próximos quatro anos, os investimentos em andamento nos municípios baianos e as perspectivas do cenário político, o governador detalha aos jornalistas Jefferson Beltrão, Eduardo Dias e Juliana Nobre as principais entregas de sua gestão e os projetos estratégicos voltados para o desenvolvimento social e econômico do estado.

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Após ter sua vitória confirmada, Jerônimo passou a se dedicar pela campanha de reeleição de Lula, viajando pelo interior da Bahia em atos com prefeitos e lideranças partidárias. Nesta terça, participou de caminhada com Lula em Juazeiro, realizando a travessia para Petrolina-PE, através da ponte Presidente Dutra.

A visita do governador ocorre dias antes da cobertura especial para 2º turno das eleições, promovida pelo Grupo A TARDE. Transmissão multiplataforma reúne repórteres em diferentes cidades em cobertura completa no próximo domingo, 27.

A entrevista será transmitida ao vivo pela rádio A TARDE FM e pelo canal oficial A TARDE Play, no YouTube.