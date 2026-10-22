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Jerônimo Rodrigues critica bolsonarismo e arremata: "O Brasil é um só"

Governador reeleito da Bahia foi entrevistado na rádio A TARDE FM, nesta quinta-feira, 22

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Beatriz Amorim / Ag. A Tarde
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou o comportamento adotado pelo bolsonarismo no país e afirmou que o Brasil "é um só", ao contrário do comportamento adotado pelo pensamento político. Para o chefe do Palácio de Ondina, o grupo divide o país e as famílias.

O petista foi entrevistado durante o programa Café das 7, da A TARDE FM. Participaram do encontro o apresentador da rádio, Jefferson Beltrão; o editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e a head do Massa!, Juliana Nobre.

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"O comportamento do grupo bolsonarista foi sempre este: dividir as famílias, separar as igrejas e dividir o país. O Brasil é um só. É um comportamento fora do tom da civilidade. Os bolsonaristas torcem para que os EUA joguem uma bomba no Brasil. E, quando não vem a bomba, tem as atitudes de um governo que fez questão de reafirmar que não acredita na ciência, enquanto prefeitos e governadores viviam a angústia da Covid-19", analisou.

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eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues

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