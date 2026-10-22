Duelo dos sigilos marca véspera de último debate entre Lula e Flávio

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A três dias do segundo turno das eleições presidenciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) reservam esta quinta-feira, 22, para reuniões com as equipes de campanha em Brasília.

A expectativa é que os candidatos alinhem as últimas estratégias de atos, discursos e redes sociais nesta reta final de segundo turno, além de se prepararem para o debate presidencial da TV Globo, marcado para sexta, 23, no Rio de Janeiro.

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Além disso, Lula e Flávio estão envolvidos no chamado “desafio dos sigilos”.

Após o candidato do PL apresentar uma série de exigências para aceitar a proposta de Lula de abrir dados sigilosos, a campanha petista informou que irá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira para formalizar a resposta do presidente.

Agenda de Lula

Lula permanecerá no Palácio da Alvorada e não terá compromissos públicos nesta quinta-feira.

A decisão de preservar o presidente também está relacionada à preparação para o debate da TV Globo e à preocupação da campanha com a voz dele, que apareceu mais rouca que o habitual durante compromissos na quarta-feira, 21.

A equipe petista cancelou agendas e gravações para evitar sobrecarregar o presidente antes do último debate da campanha.

Enquanto o presidente permanece sem agenda pública, representantes de sua campanha irão ao TSE às 11h para apresentar a resposta ao desafio dos sigilos.

O objetivo é formalizar a aceitação das condições apresentadas por Flávio e cobrar que o adversário também cumpra a parte dele.

Agenda de Flávio Bolsonaro

Flávio também deve passar o dia em reuniões com integrantes da campanha e aliados em Brasília. Entre eles está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estará na capital federal.

O senador não tem compromissos públicos previstos durante o dia. Às 19h, porém, fará uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, como costuma ocorrer às quintas-feiras.

A expectativa é que Flávio também não cumpra agenda pública na sexta-feira, quando deverá estar no Rio de Janeiro para se preparar para o debate com Lula.

O que está em jogo no duelo dos sigilos

O embate começou no debate da TV Band, no último domingo, 18, quando Lula desafiou Flávio a autorizar a abertura dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois candidatos e de seus familiares.

Na terça-feira, 20, Lula apresentou ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma autorização para abrir seus sigilos e os de familiares referentes aos últimos oito anos, condicionada à adoção da mesma medida pelo adversário.

Na quarta-feira, 21, Flávio apresentou uma petição ao TSE, dirigida ao ministro André Mendonça, na qual classificou a oferta de Lula como “gaveta vazia”.

Flávio depois autorizou a quebra dos próprios sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos 20 anos, incluindo os de suas empresas.

No entanto, condicionou a medida ao atendimento de exigências, como o acesso a dados do cartão corporativo da Presidência, às agendas dos palácios e a informações de outros inquéritos, como o que apura irregularidades no INSS.