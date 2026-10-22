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APURAÇÃO AO VIVO

Eleições: A TARDE prepara cobertura especial com correspondentes em toda a Bahia e Brasília

Assim como no 1º turno, a pluralidade será a marca da cobertura de A TARDE

Redação
Por Redação
Cobertura das eleições 2026 - ESTUDIO A TARDE PLAY
Cobertura das eleições 2026 - ESTUDIO A TARDE PLAY - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O Grupo A TARDE fará uma cobertura completa do segundo turno das eleições, no próximo domingo, 25, com transmissão ao vivo, contando com correspondentes em diferentes cantos da Bahia e apuração das urnas em tempo real.

Assim como no primeiro turno, a pluralidade será a marca da cobertura de A TARDE nesta segunda etapa eleitoral. Para isso, a apuração contará com equipes nos seguintes locais:

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  • Salvador;
  • Brasília;
  • Camaçari;
  • Luís Eduardo Magalhães;
  • Juazeiro;
  • e Feira de Santana.

A transmissão, que consagra o Grupo como um dos principais veículos multiplataformas do Norte-Nordeste, será comandada pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de política de A TARDE, e Juliana Nobre, head de conteúdo do Núcleo Massa!, direto dos estúdios do A TARDE Play, no YouTube, com início previsto para as 8h, momento em que as seções eleitorais são abertas em todo o país.

"A cobertura do Grupo A TARDE irá repetir o sucesso do primeiro turno, mantendo credibilidade e aproximação com o eleitor ao trazer representantes de pontos estratégicos da Bahia. É um momento decisivo para nossa política, com a definição do próximo presidente, e nosso público merece uma cobertura de excelência", diz Eduardo Dias, editor de política do portal A TARDE.

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Cobertura colaborativa: público poderá enviar informações pelo WhatsApp

Como um grande avanço em relação à primeira transmissão, a nova cobertura traz um marco inédito: a construção colaborativa do jornalismo junto com o público, que poderá enviar relatos, fotos e atualizações em tempo real direto pelo WhatsApp.

Essa sinergia amplia as fronteiras do estúdio e garante um olhar plural sobre o pleito em todo o estado, contando já com participações e confirmações registradas em municípios como Jacobina, Morro do Chapéu, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Alagoinhas, além de diversas outras cidades baianas, reforçando o diferencial do Grupo.

Apuração voto a voto a partir das 17h

A partir das 17h, horário oficial do encerramento da votação, a transmissão do A TARDE Play acompanha a apuração ao vivo dos votos. Com espelhamento dos dados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no portal A TARDE, os apresentadores detalham e debatem tudo em tempo real.

Cronograma da Transmissão Especial:

  • Das 8h às 10h: Abertura das urnas e primeiros votos;
  • A partir das 17h: Apuração ao vivo junto ao TRE/TSE e entradas de repórteres.

Acompanhe toda a programação ao vivo se inscrevendo no canal A TARDE Play no YouTube e ativando as notificações para não perder nenhum boletim do dia decisivo nas urnas

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