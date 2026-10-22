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ELEIÇÕES 2026

Chapa de Flávio Bolsonaro pode ser cassada pelo TSE por abuso de poder

Campanha de Lula acionou Justiça Eleitoral contra bolsonarista; entenda

Ane Catarine
Por
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação/Charles Vieira
Eleições 2026

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a cassação da chapa formada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e pelo candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL).

A ação foi protocolada na quarta-feira, 21, e acusa a chapa adversária de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

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Alfredo Gaspar e Flávio Bolsonaro
Alfredo Gaspar e Flávio Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

Segundo os advogados de Lula, a candidatura de Flávio teria sido beneficiada pelo direcionamento de publicações nas redes sociais, enquanto conteúdos relacionados ao presidente teriam sido restringidos pelas plataformas da Meta.

A ação também questiona o uso de ferramentas de inteligência artificial.

A campanha petista alega que a geração de imagens sobre Lula estava bloqueada, enquanto a criação de conteúdos relacionados a Flávio Bolsonaro era permitida.

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A Meta nega ter favorecido qualquer candidatura.

O processo foi distribuído ao ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do TSE. Ainda não há prazo para a decisão do relator.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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