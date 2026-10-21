Flávio Bolsonaro pode ter mandato cassado por relação com Willer Tomaz

Siga o A TARDE no Google

O líder do governo Lula (PT) no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), começou a coletar assinaturas para apresentar uma denúncia contra Flávio Bolsonaro (PL) ao Conselho de Ética do Senado.

O objetivo é pedir a cassação do mandato do parlamentar por suspeita de quebra de decoro, segundo informações do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A denúncia aborda a negociação de patrocínio do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além da relação de Flávio com o advogado Willer Tomaz.

Segundo Randolfe, Vorcaro teria investido na produção cinematográfica com a expectativa de obter vantagens indevidas do senador. O documento menciona o envio de pelo menos US$ 12,3 milhões a um fundo nos Estados Unidos ligado ao advogado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Os repasses motivaram investigações da Polícia Federal sobre a origem, o percurso e o destino dos recursos. A denúncia também cita possíveis benefícios que teriam sido recebidos por Flávio, como viagens em jatinho executivo e o uso gratuito de imóveis ligados ao círculo de Vorcaro.

Denúncia aponta contradições

O documento apresentado por Randolfe também reúne declarações de Flávio Bolsonaro sobre sua relação com Vorcaro e os repasses destinados ao filme. Na avaliação do senador petista, as versões do parlamentar seriam incompatíveis com registros que integram as apurações.

“Essas versões, confrontadas por áudios, mensagens e registros financeiros, configurariam violação do dever de dignidade exigido de um senador e agravariam a incompatibilidade da conduta com o exercício do mandato”, afirma Randolfe.

As acusações ainda deverão ser analisadas pelas instâncias competentes. A apresentação da denúncia não representa, por si só, uma decisão sobre eventual quebra de decoro ou perda do mandato.

Pedido está em fase de coleta de assinaturas

A iniciativa está na etapa de coleta de assinaturas e, depois, deverá ser encaminhada ao Conselho de Ética do Senado. Segundo as informações divulgadas, não existe um número mínimo de apoios exigido para protocolar o pedido.

Amigo de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 5 bilhões em bets em 2025

Amigo do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), o advogado Willer Tomaz foi o maior apostador em bets do país em 2025. Ao todo, ele movimentou R$ 5 bilhões em apostas online e sacou mais de R$ 200 milhões.

Os números constam em uma nota técnica do Ministério da Fazenda, revelada pelo UOL. Segundo o documento, Tomaz liderou o ranking de depósitos em plataformas de apostas de quota fixa no ano passado, com um valor quase duas vezes maior que o registrado pelo segundo colocado.

