Urgente: técnico do Bayern desmaia no CT e vai direto para hospital

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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, foi hospitalizado às pressas nesta sexta-feira, 23, após sofrer um desmaio durante uma sessão de treinos no centro de treinamento do clube. O incidente mobilizou o departamento médico da equipe e acendeu o alerta sobre o estado de saúde do comandante belga.

Em nota oficial divulgada em seu site, o clube alemão confirmou o ocorrido e informou que o treinador de 40 anos permanecerá sob observação médica para a realização de um protocolo completo de exames.

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"Vincent Kompany precisou de atendimento médico nesta sexta-feira, após desmaiar durante uma sessão de treino com a equipe reserva do Bayern. Ele está passando por exames detalhados no hospital e permanecerá sob cuidados médicos", informou o Bayern de Munique, em comunicado oficial.

Vírus severo e aviso do corpo

O mal-estar ocorre dias após Kompany apresentar os primeiros sintomas de uma infecção. Na última terça-feira, o ex-zagueiro da seleção belga já havia desfalcado o treino e a coletiva de imprensa oficial antes do empate por 2 a 2 contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões, na Allianz Arena.

Na ocasião, o próprio treinador revelou que havia ignorado os sinais de desgaste físico e a orientação de repouso após contrair uma virose forte.

"Peguei um vírus bem forte na semana passada e, claro, não ouvi o meu corpo — e em determinado momento, o meu corpo simplesmente disse: 'chega!'", contou Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique.

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, destacou que o clube dará todo o suporte necessário ao profissional e que o retorno ao trabalho ocorrerá apenas após liberação médica irrestrita. “A saúde do treinador é a nossa maior prioridade”, declarou o dirigente nesta sexta.