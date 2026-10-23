Campeonato Baiano enfrenta desafio financeiro após suspensão das bets

Assim como o futebol brasileiro em geral, o Campeonato Baiano também foi afetado pela Medida Provisória nº 1.394, que determinou a proibição da exploração, da oferta, da intermediação e da publicidade de apostas de quota fixa (as chamadas bets) e de jogos de cassino on-line no Brasil.

Baianão não poderá manter nome da Mansão Green em 2027

Em 2026, o Campeonato Baiano passou a se chamar Baianão Mansão Green, após a empresa de marketing e gestão de influenciadores e afiliados do mercado de iGaming, ligado às apostas esportivas, adquirir os naming rights da competição.



Para a próxima temporada, no entanto, o Baianão não poderá manter essa denominação. O contrato com a Mansão Green precisou ser suspenso em razão da homologação da chamada “MP das Bets”, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, a competição vai se adequar à decisão do governo federal.





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FBF busca novos patrocinadores para o Campeonato Baiano de 2027

Diante da suspensão do acordo, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) busca novos parceiros comerciais para o Campeonato Baiano de 2027. A tarefa, porém, representa um “cenário desafiador”, conforme revelou o presidente da entidade, Ricardo Lima.



Em entrevista ao portal A TARDE, o dirigente afirmou que as propostas recebidas até o momento não chegam a um terço do valor do contrato anteriormente firmado com a Mansão Green.



Apesar das dificuldades, ele garantiu que segue otimista na busca por parceiros capazes de preservar as receitas dos clubes que disputam a Série A do Baianão.

“É um cenário desafiador, até porque eu apresentei a todos eles os valores que têm chegado, que não chegam a um terço do que tínhamos. Precisamos dar outros tipos de avanço à competição, mas sou muito otimista e vou trabalhar em cima daquilo que chegar para fazer com que os clubes não tenham nenhuma perda em suas receitas, independentemente de medida provisória ou qualquer outra situação”, afirmou Ricardo Lima durante o Conselho Técnico do Baianão, realizado nesta quarta-feira, 21, com a participação dos clubes e da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Campeonato Baiano enfrenta desafio financeiro após suspensão do contrato com a Mansão Green e procura novos patrocinadores para a temporada de 2027. - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde



“Estamos buscando a iniciativa privada, buscando outros caminhos para que possamos diminuir essa distância e fazer com que os clubes sejam incentivados financeiramente”, revelou o presidente da entidade.



Ricardo Lima também destacou que, apesar do impacto financeiro provocado pela MP nº 1.394 no planejamento do Campeonato Baiano de 2027, compreende que a medida está relacionada a uma questão mais ampla, que afeta todo o país: “Não estamos aqui para discutir se a medida é certa ou errada”, afirmou.

Sabemos que o baque é grande no orçamento, mas entendemos também que existe um problema de saúde no Brasil Ricardo Lima - presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF)

Como será a fórmula de disputa do Baianão 2027?

O Campeonato Baiano terá início nos dias 9 ou 10 de janeiro e tem final prevista para o dia 7 de março de 2027. Durante a semana, os jogos serão realizados às 19h15 e 21h30; já nos finais de semana serão cinco horários: 16h, 17h e 18h30 aos sábados; e 16h e 18h30 aos domingos. A competição seguirá com os mesmos moldes da edição de 2026, com onze datas ao todo até a final.

Confira abaixo o formato:

Primeira fase — nove datas: dez equipes se enfrentaram em turno único, com os quatro primeiros avançando às semifinais e os dois últimos rebaixados.

— nove datas: dez equipes se enfrentaram em turno único, com os quatro primeiros avançando às semifinais e os dois últimos rebaixados. Semifinais — uma data: jogos únicos entre 1º x 4º e 2º x 3º, com mando dos clubes de melhor campanha.

— uma data: jogos únicos entre 1º x 4º e 2º x 3º, com mando dos clubes de melhor campanha. Final — uma data: partida única, também na casa da equipe de melhor campanha na classificação geral.

A competição contará com dez equipes: Bahia, Barcelona de Ilhéus, Fluminense de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto, SSA FC e Vitória.

Veja os confrontos da primeira fase do Campeonato Baiano 2027:

1ª RODADA

9 ou 10 de janeiro (sábado ou domingo)

Bahia x SSA

Vitória x Barcelona

Fluminense x Juazeirense

Jequié x Galícia

Porto x Jacuipense

2ª RODADA

12, 13 ou 14 de janeiro (terça, quarta ou quinta-feira)

Jacuipense x Bahia

Juazeirense x Vitória

Barcelona x Jequié

SSA x Fluminense

Galícia x Porto

3ª RODADA

16 e 17 de janeiro (sábado e domingo)

Vitória x Porto

Jequié x Bahia

Fluminense x Galícia

Jacuipense x SSA

Juazeirense x Barcelona

4ª RODADA

19, 20 ou 21 de janeiro (terça, quarta ou quinta-feira)

Bahia x Juazeirense

Vitória x Jacuipense

Jequié x SSA

Porto x Fluminense

Galícia x Barcelona

5ª RODADA

23 e 24 de janeiro (sábado e domingo)

Bahia x Vitória

Fluminense x Jequié

Barcelona x Porto

Jacuipense x Juazeirense

SSA x Galícia

6ª RODADA

30 e 31 de janeiro (sábado e domingo)

Vitória x Jequié

Porto x Bahia

Barcelona x Fluminense

Juazeirense x SSA

Galícia x Jacuipense

7ª RODADA

6 e 7 de fevereiro (sábado e domingo)

Bahia x Galícia

Fluminense x Vitória

Jacuipense x Barcelona

Jequié x Juazeirense

SSA x Porto

8ª RODADA

13 e 14 de fevereiro (sábado e domingo)

Vitória x SSA

Barcelona x Bahia

Jacuipense x Fluminense

Porto x Jequié

Juazeirense x Galícia

9ª RODADA

21 de fevereiro (domingo)