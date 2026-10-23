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Campeão da Série A se aproxima de constituir SAF de R$ 1 bilhão

Tradicional clube brasileiro recebeu parecer do Conselho Deliberativo

João Grassi
Por
Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani em Campinas
Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani em Campinas - Foto: Divulgação | Guarani

Campeão brasileiro de 1978, o Guarani deu mais um passo para a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube paulista recebeu parecer favorável do Conselho Deliberativo à proposta do empresário Roberto Graziano, dono do Grupo Magnum, para adquirir 90% das ações. A última oferta previa investimentos de R$ 1,075 bilhão.

Apesar do avanço, a negociação ainda depende da análise do administrador judicial, já que o Guarani está em recuperação judicial. Após essa etapa, a proposta será submetida à votação dos associados.

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No início de outubro, os sócios aprovaram a constituição da SAF do Guarani, com mais de 95% dos votos favoráveis. A decisão, no entanto, autorizou apenas a criação da empresa, sem permitir a transferência das ações ao investidor.

Caso a proposta seja aprovada e as demais condições sejam cumpridas, o clube poderá transferir a gestão do futebol para Roberto Graziano e o Grupo Magnum. A votação definitiva está prevista para 19 de novembro, após uma série de assembleias que começam no dia 16 do mesmo mês.

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SAF de 1 bilhão

Uma proposta anterior apresentada por Roberto Graziano previa investimentos de R$ 1,075 bilhão, distribuídos entre a operação do futebol e do clube social, a construção de um novo estádio, a implantação de um centro de treinamento e o pagamento de dívidas incluídas na recuperação judicial.

Do total, R$ 400 milhões seriam destinados ao futebol, R$ 300 milhões à construção do estádio, R$ 25 milhões ao novo centro de treinamento e R$ 350 milhões ao pagamento do passivo da recuperação judicial. A versão mais recente do contrato manteve as condições anteriores, mas recebeu ajustes jurídicos e reforços nas garantias exigidas pelo clube.

Entre as mudanças, foi incluída uma cláusula que impede a venda da empresa responsável pela proposta antes do cumprimento das obrigações relacionadas à entrega do estádio, do centro de treinamento e do clube. O contrato prevê prazo de até 40 anos para a realização dos investimentos.

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