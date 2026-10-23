Time da Série D planeja estádio de R$ 20 milhões no interior; saiba onde

O Juazeirense planeja dar um novo passo na estrutura do futebol no interior da Bahia. O clube quer construir uma arena com capacidade para cerca de 15 mil pessoas, em Juazeiro, no norte do estado, com investimento estimado entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões. A informação foi revelada ao portal A Tarde por Randerson Leal, diretor do Cancão de Fogo.

O projeto foi apresentado ao portal A Tarde na última quarta-feira, 21, durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano de 2027, realizado em Salvador. A proposta surgiu a partir das discussões sobre a reforma do Estádio Adauto Moraes, atual casa da equipe, mas os dirigentes passaram a considerar a construção de uma nova estrutura como alternativa.

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A iniciativa envolve articulações com o Governo da Bahia e a Prefeitura de Juazeiro, além da participação do deputado estadual Roberto Carlos, presidente de honra do Juazeirense. A arena também poderá ser utilizada para shows e eventos artísticos, ampliando as possibilidades de uso do espaço.

Arena de R$ 20 milhões: como será o projeto?

De acordo Randerson Leal, as conversas para melhorar a estrutura esportiva de Juazeiro começaram com a possibilidade de reformar o Adauto Moraes, em uma intervenção inicialmente estimada em cerca de R$ 8 milhões.

Após avaliar as alternativas, a diretoria passou a considerar que a construção de um novo estádio poderia ser mais vantajosa para o município e para o clube.

“Nós conseguimos agora uma parceria com o governo do estado, com o deputado Roberto Carlos, que é o presidente de honra da Juazeirense, um aporte de quase R$ 8 milhões para que a gente possa fazer a recuperação, ou quem sabe até fazer uma nova arena em Juazeiro”, afirmou o dirigente ao A Tarde.

Na sequência, Randerson explicou em exclusividade que também houve uma reunião com o prefeito de Juazeiro, Andrei Gonçalves, para tratar da participação municipal no projeto.

“Já nos reunimos com o prefeito Andrei, ele vai colocar a outra metade desse valor, fica orçado em torno de 18 a 20 milhões com uma nova arena em Juazeiro, para que a gente possa melhorar cada vez mais e valorizar o campeonato baiano, valorizar a Juazeirense, valorizar os clubes aqui do nosso estado”, acrescentou.

A estimativa apresentada pelo dirigente é de um investimento total de até R$ 20 milhões. No entanto, o material divulgado não detalha o orçamento definitivo, o cronograma de execução nem a data prevista para o início das obras.

Além de receber partidas de futebol, a nova arena poderá funcionar como espaço para eventos e apresentações artísticas. A possibilidade amplia o alcance do projeto para além do calendário esportivo, embora ainda não tenham sido apresentados detalhes sobre a estrutura destinada a essas atividades.

Juazeirense planeja arena de até R$ 20 milhões em Juazeiro - Foto: Divulgação

Por que o Juazeirense quer um novo estádio?



A discussão sobre a construção da arena ocorre após uma série de críticas às condições do Estádio Adauto Moraes, conhecido como Adautão. O equipamento, inaugurado em 2 de abril de 1940, tem capacidade para aproximadamente 8 mil torcedores e é utilizado pelo Juazeirense em suas partidas como mandante.

Em 2025, o estádio entrou no centro das discussões sobre a infraestrutura do futebol baiano. Após reclamações de representantes de Bahia e Vitória sobre as condições do gramado e da estrutura oferecida durante jogos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, foi anunciada uma intervenção para recuperar e ampliar o equipamento.

O projeto de reforma previa melhorias no gramado, ampliação das arquibancadas, iluminação e modernização dos vestiários, entre outras intervenções estruturais. A iniciativa foi anunciada pelo prefeito Andrei Gonçalves e pelo presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, com apoio do Governo da Bahia.

Em julho de 2025, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou a Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte a firmar convênio com o município para a reforma e ampliação do estádio. O anúncio ocorreu durante uma partida da Série D, quando a Juazeirense empatou com o Sergipe e garantiu a classificação para a fase seguinte.

Agora, a possibilidade de construir uma arena para 15 mil pessoas coloca em discussão uma alternativa mais ampla para a infraestrutura esportiva de Juazeiro. A proposta, contudo, ainda está em fase de planejamento, e não há confirmação de que o Adauto Moraes deixará de receber os jogos do clube.

Juazeirense planeja arena de até R$ 20 milhões em Juazeiro - Foto: Divulgação

Quanto a Juazeirense recebeu em 2026?

A temporada de 2026 também ajuda a dimensionar o cenário esportivo e financeiro do Cancão de Fogo. Conforme os valores apurados pelo portal A Tarde, o clube acumulou R$ 1,78 milhão em premiações e cotas de participação nas competições disputadas ao longo do ano.

A maior parte desse montante veio da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Confira a divisão informada:

Copa do Nordeste: R$ 850 mil em cota de participação. A equipe avançou até as quartas de final, quando foi eliminada pelo ABC.

R$ 850 mil em cota de participação. A equipe avançou até as quartas de final, quando foi eliminada pelo ABC. Copa do Brasil: R$ 830 mil em cota de participação. O clube deixou o torneio na segunda fase, após ser eliminado pelo Capital nos pênaltis.

R$ 830 mil em cota de participação. O clube deixou o torneio na segunda fase, após ser eliminado pelo Capital nos pênaltis. Campeonato Baiano: R$ 100 mil pela campanha que levou a equipe à quarta colocação, com eliminação na semifinal diante do Bahia.

R$ 100 mil pela campanha que levou a equipe à quarta colocação, com eliminação na semifinal diante do Bahia. Campeonato Brasileiro Série D: sem premiação em dinheiro contabilizada no levantamento. A competição ofereceu auxílio logístico para despesas de transporte e hospedagem.

Juazeirense x Bahia pela 1ª fase do Baianão 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Como foi a temporada de 2026 do Juazeirense?



Dentro de campo, o Juazeirense disputou quatro competições ao longo de 2026: Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro.

No estadual, o Cancão de Fogo terminou na quarta colocação, após alcançar as semifinais. Na Copa do Nordeste, a equipe chegou às quartas de final. Já na Copa do Brasil, encerrou sua participação na segunda fase.

A campanha nacional também terminou no mata-mata da Série D. Depois de perder por 2 a 0 para o Serra Branca-PB no jogo de ida, a Juazeirense voltou a ser derrotado, desta vez por 1 a 0, no Adauto Moraes, e foi eliminado da competição.

Com o encerramento da participação no torneio, o clube passou a direcionar suas atenções para o planejamento da próxima temporada. Em 2027, a equipe tem presença prevista no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e na Série D.

A perspectiva de disputar novamente competições estaduais e nacionais reforça a importância da infraestrutura para o clube, que pretende ampliar sua capacidade de receber torcedores e oferecer melhores condições para a realização de partidas.

Vitória e Juazeirense pelo Campeonato Baiano em 2026 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O que muda para o Juazeirense em 2027?

O projeto da arena surge em um momento de planejamento para o futuro do Cancão de Fogo. Além de buscar melhores condições para seus jogos, a construção de um estádio maior poderá ampliar a capacidade de público em Juazeiro e abrir espaço para atividades fora do futebol.

A proposta prevê cerca de 15 mil lugares, quase o dobro da capacidade informada do atual Adauto Moraes. Apesar disso, ainda não há confirmação de início das obras nem definição sobre quando o novo equipamento poderá receber partidas.

Até que o projeto avance, o Adautão permanece como a referência esportiva do clube. A construção de uma nova arena, portanto, representa um plano de investimento para os próximos anos, cuja concretização dependerá da definição dos recursos, dos detalhes técnicos e das etapas necessárias para tirar a proposta do papel.

Confira os confrontos confirmados para 2027

O Juazeirense já conhece os confrontos da primeira fase do Campeonato Baiano de 2027. Confira as datas previstas dos nove jogos do Cancão de Fogo:

1ª rodada: Fluminense de Feira x Juazeirense — 9 ou 10 de janeiro;

2ª rodada: Juazeirense x Vitória — 12, 13 ou 14 de janeiro;

3ª rodada: Juazeirense x Barcelona de Ilhéus — 16 ou 17 de janeiro;

4ª rodada: Bahia x Juazeirense — 19, 20 ou 21 de janeiro;

5ª rodada: Jacuipense x Juazeirense — 23 ou 24 de janeiro;

6ª rodada: Juazeirense x SSA FC — 30 ou 31 de janeiro;

7ª rodada: Jequié x Juazeirense — 6 ou 7 de fevereiro;

8ª rodada: Juazeirense x Galícia — 13 ou 14 de fevereiro;

9ª rodada: Juazeirense x Porto — 21 de fevereiro.

Os quatro melhores colocados da primeira fase avançam para as semifinais do estadual. As datas apresentadas para as nove primeiras rodadas ainda são estimativas, conforme a tabela básica divulgada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).