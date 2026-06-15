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Jacuipense e Juazeirense conhecem rivais do mata-mata da Série D; veja

Clubes baianos avançam ao mata-mata da Série D e já conhecem seus adversários na luta pelo acesso

Téo Mazzoni
Por
Série D: veja os jogos de Jacuipense e Juazeirense no mata-mata
Série D: veja os jogos de Jacuipense e Juazeirense no mata-mata - Foto: Divulgação / @penafotoss - (EC Jacuipense)

Em meio à disputa da Copa do Mundo, a elite do futebol brasileiro está com o calendário paralisado, e a dupla BaVi entra em recesso até o fim deste mês. No entanto, o torcedor baiano que, além de acompanhar o Mundial, deseja apoiar equipes do estado ainda tem representantes na Série D do Campeonato Brasileiro: o Esporte Clube Jacuipense e a Sociedade Desportiva Juazeirense.

Neste domingo, 14, chegou ao fim a primeira fase da quarta divisão nacional. Após empatar com o ASA, o Jacuipense garantiu vaga no mata-mata da competição. A Juazeirense também avançou ao vencer o CSE. O Cancão de Fogo terminou na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos, enquanto o Jacupa ficou na quarta colocação da chave, com 13 pontos.

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Na próxima fase, o Jacuipense enfrentará o Treze-PB. Já a Juazeirense terá pela frente o Serra Branca-PB. As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Leão do Sisal fará o primeiro jogo em casa, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e decidirá a classificação fora de seus domínios. Já o Cancão de Fogo fará o caminho inverso: disputará a partida de ida como visitante e decidirá a vaga diante de sua torcida, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

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Porto e Atlético eliminados

O Porto foi goleado pelo Rio Branco-RS por 4 a 0 e se despediu da Série D do Campeonato Brasileiro ainda na fase de grupos. Já o Atlético de Alagoinhas entrou na última rodada sem chances de classificação e também deu adeus à competição.

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jacuipense juazeirense Série D

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