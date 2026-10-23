Virada na produção e 9 mil contratados: O impacto do 1º ano da BYD em Camaçari

Após um ano da inauguração, o complexo industrial da BYD, localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, está na fase final das obras civis e dos testes operacionais nos galpões de soldagem e pintura. Segundo a empresa, mais de 1.100 profissionais já foram contratados e estão em treinamento para atuar nas novas estruturas, em uma etapa considerada decisiva para ampliar a nacionalização da produção de veículos no Brasil.

A montadora também avança na construção do galpão de estamparia, que deve completar a estrutura necessária para a fabricação nacionalizada. A expectativa da companhia é cumprir a meta de avançar nesse processo até o início de 2027.

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De acordo com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto do Brasil, a empresa pretende contratar mais 500 funcionários diretos até o fim de 2026. Os profissionais serão incorporados às equipes das fábricas de soldagem, estamparia e pintura.

“Esse contingente se juntará aos profissionais já contratados e nos possibilitará iniciar o ano de 2027 em transição acelerada para a etapa de produção nacional. Nossa meta, que antes parecia muito ousada, está muito próxima de ser entregue”, afirmou Baldy.

BYD prevê chegar a 10 mil funcionários até o fim do ano

A expansão do complexo industrial tem impacto no mercado de trabalho da região. Segundo a BYD, a fábrica já conta com cerca de 9 mil funcionários diretos, dos quais 90% são baianos, a maioria de Camaçari. A empresa afirma ser atualmente a segunda maior empregadora do setor industrial da Bahia.

A companhia também prevê encerrar 2026 com pelo menos 10 mil colaboradores diretos. Quando estiver em plena operação, o projeto tem potencial para gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos, incluindo oportunidades na cadeia de fornecedores e nos serviços associados à indústria.

A trajetória de contratações acelerou desde a inauguração. Conforme os dados divulgados pela empresa, a fábrica alcançou mil funcionários diretos nos primeiros 60 dias de operação. Seis meses depois, o número chegou a 3 mil e, após 250 dias, o complexo já reunia 5,5 mil trabalhadores.

Fábrica pode ampliar capacidade para 600 mil veículos por ano

Atualmente, a unidade de Camaçari tem capacidade produtiva de 150 mil veículos por ano, segundo a montadora. A previsão é elevar esse volume para 300 mil unidades e, posteriormente, alcançar até 600 mil veículos anuais quando o projeto estiver completo.

A ampliação busca atender à demanda do mercado brasileiro e possibilitar exportações. Entre os modelos produzidos na unidade baiana estão o Dolphin Mini, o King e o Song Pro. A empresa também cita o Atto 2 entre os veículos relacionados à evolução de sua operação no país.

Empresa mantém processo seletivo aberto

A BYD informa que mantém processos seletivos contínuos e prevê novas contratações ao longo do ano. Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis na plataforma de carreiras da empresa.

A companhia ressalta que não cobra taxas para a participação em seus processos seletivos.