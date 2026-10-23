Nova geração do BYD Tan muda proposta e ganha recarga em 9 minutos

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​Quem conhece o BYD Tan vendido no Brasil vai encontrar um carro completamente diferente na próxima geração.

Na China, onde atende pelo nome de Tang EV, o SUV elétrico vai crescer, trocar a configuração de sete lugares por cinco assentos e ganhar duas telas gigantescas no cockpit. A estreia global está prevista para o último trimestre.

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​Além da cabine reformulada, o modelo vai vir com motor elétrico traseiro de 408 cv, autonomia de até 850 km pelo ciclo chinês (CLTC) e velocidade máxima de 250 km/h.

O principal destaque tecnológico é o sistema de recarga ultrarrápida Flash Charging, capaz de elevar a bateria de 10% a 97% em nove minutos — ou atingir 70% em cerca de cinco minutos.

​Interior digital e IA

​Dentro do veículo, a tradicional tela giratória da BYD dá lugar a dois displays horizontais. O quadro de instrumentos tem 35,4 polegadas e fica elevado, junto ao para-brisa. Logo abaixo surge a multimídia panorâmica de 30 polegadas, que se estende até o lado do passageiro.

​O SUV estreia ainda o Xiao Mianbao ("Pequeno Pão"), assistente virtual animado por IA que reage a comandos de voz e gestos.

​Mais espaço, menos bancos

​Com 5,05 metros de comprimento e 1,98 m de largura, o novo Tang EV oferece mais de um metro de espaço para as pernas na segunda fileira. Para garantir mais conforto aos passageiros, a BYD abriu mão da terceira fileira de bancos.

A versão familiar de sete lugares vai ficar concentrada no modelo Tang L (chamado fora da China de Atto 8 ou Sealion 8).

​A lista de equipamentos traz suspensão pneumática adaptativa e o pacote de condução assistida God’s Eye B (Nível 2), alimentado por sensor LiDAR no teto.

​Situação no Brasil

​No mercado brasileiro, o BYD Tan atual — precursor da marca no país ao lado do sedã Han — segue no portfólio oficial. O modelo entrega 517 cv, tração integral, sete lugares e autonomia de até 430 km pelo Inmetro.

A nova geração do SUV elétrico não está confirmada para o Brasil e dificilmente vai desembarcar no país no curto prazo.