ABATIMENTO
BYD Seal ganha bônus de R$ 20 mil e pode ser mais barato na troca
Com redução, pedida cai dos R$ 299.990 originais para R$ 280 mil
A BYD anunciou uma ofensiva comercial para o Seal, seu sedan 100% elétrico de alta performance. Durante este mês, o modelo com tração integral e 531 cv de potência conta com um abatimento de R$ 20 mil sobre a tabela oficial.
Com a redução, a pedida cai dos R$ 299.990 originais para R$ 280 mil.
Além do desconto direto, a fabricante chinesa oferece um incentivo adicional: proprietários de modelos BYD que entregarem o seminovo na negociação podem obter mais R$ 10 mil de valorização, reduzindo o custo final do veículo para R$ 270 mil.
Condições do bônus
A condição promocional é restrita ao lote de unidades 2026/2027 na pintura Branco Perolizado. Clientes interessados em outras tonalidades ou especificações de acabamento devem consultar a disponibilidade e as políticas comerciais diretamente junto à rede de concessionárias.
Com o novo patamar promocional, o esportivo elétrico se aproxima da faixa de preço do Honda Civic Hybrid, cotado a partir de R$ 266.500 no mercado nacional. Contudo, os dois veículos miram públicos distintos:
- BYD Seal: focado na emissão zero e na entrega imediata de desempenho esportivo.
-Honda Civic: proposta voltada ao consumo racional com conjunto propulsor híbrido (combustão e eletricidade).
Lançado em solo brasileiro em 2023, o Seal conquistou posições de destaque no ranking de emplacamentos de sedans médios/grandes ao alinhar traços de coupé, amplo espaço interno e porte esportivo — combinação ainda pouco comum entre os elétricos à venda no país.
Conjunto mecânico
O sedan de topo da marca chinesa reúne números de superesportivo e bom nível de equipamentos de série:
Motorização: dois motores elétricos (um em cada eixo) com tração integral.
Potência e Torque: 531 cv e 60,2 kgfm imediatos.
Aceleração: 0 a 100 km/h cumprido em 3,8 segundos.
Bateria: pacote Blade de 82,5 kWh.
Alcance: autonomia de 372 km no padrão do PBEV/Inmetro.
Cabine: revestimento e acabamento refinados, painel de instrumentos digital e central multimídia com tela rotativa.
Cabe ressaltar que o alcance real pode variar sensivelmente em relação aos 372 km homologados. Fatores como condução contínua em rodovias, altas velocidades, oscilações de temperatura e uso severo do ar-condicionado reduzem a eficiência das baterias no uso diário.
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Atenção às regras da oferta
Para garantir as condições divulgadas, o consumidor deve ficar atento aos detalhes do regulamento:
Garantia de proposta: exija a cotação e as condições por escrito no momento do atendimento.
Estoque específico: confirme se a loja dispõe do lote 2026/2027 na cor Branco Perolizado.
Avaliação do seminovo: O bônus extra de R$ 10 mil para a entrega de um BYD usado não é automático.
O valor final depende da vistoria técnica do veículo entregue e do acordo firmado com a concessionária.
O preço final de R$ 270 mil, portanto, está sujeito à aprovação dessa avaliação.
A movimentação de preços da BYD sinaliza uma estratégia para reacender o volume de vendas do Seal e disputar diretamente a preferência de consumidores em um segmento tradicionalmente dominado por sedans a combustão e híbridos.