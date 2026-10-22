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ABATIMENTO

BYD Seal ganha bônus de R$ 20 mil e pode ser mais barato na troca

Com redução, pedida cai dos R$ 299.990 originais para R$ 280 mil

Rodrigo Tardio
Por
Modelo com tração integral e 531 cv de potência conta com abatimento de R$ 20 mil sobre a tabela oficial
Modelo com tração integral e 531 cv de potência conta com abatimento de R$ 20 mil sobre a tabela oficial - Foto: Reprodução

​A BYD anunciou uma ofensiva comercial para o Seal, seu sedan 100% elétrico de alta performance. Durante este mês, o modelo com tração integral e 531 cv de potência conta com um abatimento de R$ 20 mil sobre a tabela oficial.

Com a redução, a pedida cai dos R$ 299.990 originais para R$ 280 mil.

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​Além do desconto direto, a fabricante chinesa oferece um incentivo adicional: proprietários de modelos BYD que entregarem o seminovo na negociação podem obter mais R$ 10 mil de valorização, reduzindo o custo final do veículo para R$ 270 mil.

​Condições do bônus

​A condição promocional é restrita ao lote de unidades 2026/2027 na pintura Branco Perolizado. Clientes interessados em outras tonalidades ou especificações de acabamento devem consultar a disponibilidade e as políticas comerciais diretamente junto à rede de concessionárias.

​Com o novo patamar promocional, o esportivo elétrico se aproxima da faixa de preço do Honda Civic Hybrid, cotado a partir de R$ 266.500 no mercado nacional. Contudo, os dois veículos miram públicos distintos:

- ​BYD Seal: focado na emissão zero e na entrega imediata de desempenho esportivo.

​-Honda Civic: proposta voltada ao consumo racional com conjunto propulsor híbrido (combustão e eletricidade).

​Lançado em solo brasileiro em 2023, o Seal conquistou posições de destaque no ranking de emplacamentos de sedans médios/grandes ao alinhar traços de coupé, amplo espaço interno e porte esportivo — combinação ainda pouco comum entre os elétricos à venda no país.

​Conjunto mecânico

​O sedan de topo da marca chinesa reúne números de superesportivo e bom nível de equipamentos de série:

​Motorização: dois motores elétricos (um em cada eixo) com tração integral.

​Potência e Torque: 531 cv e 60,2 kgfm imediatos.

​Aceleração: 0 a 100 km/h cumprido em 3,8 segundos.

​Bateria: pacote Blade de 82,5 kWh.

​Alcance: autonomia de 372 km no padrão do PBEV/Inmetro.

​Cabine: revestimento e acabamento refinados, painel de instrumentos digital e central multimídia com tela rotativa.

​Cabe ressaltar que o alcance real pode variar sensivelmente em relação aos 372 km homologados. Fatores como condução contínua em rodovias, altas velocidades, oscilações de temperatura e uso severo do ar-condicionado reduzem a eficiência das baterias no uso diário.

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​Atenção às regras da oferta

​Para garantir as condições divulgadas, o consumidor deve ficar atento aos detalhes do regulamento:

​Garantia de proposta: exija a cotação e as condições por escrito no momento do atendimento.

​Estoque específico: confirme se a loja dispõe do lote 2026/2027 na cor Branco Perolizado.

​Avaliação do seminovo: O bônus extra de R$ 10 mil para a entrega de um BYD usado não é automático.

O valor final depende da vistoria técnica do veículo entregue e do acordo firmado com a concessionária.

O preço final de R$ 270 mil, portanto, está sujeito à aprovação dessa avaliação.

​A movimentação de preços da BYD sinaliza uma estratégia para reacender o volume de vendas do Seal e disputar diretamente a preferência de consumidores em um segmento tradicionalmente dominado por sedans a combustão e híbridos.

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Tags

BYD Seal ofertas automotivas sedan esportivo sustentabilidade tecnologia automotiva veículo elétrico

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