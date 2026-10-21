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FALHA EM BATERIAS

Montadora convoca recall de 73 mil elétricos por risco de incêndio

Do total de automóveis afetados, pelo menos 10 mil estão rodando em solo alemão

Rodrigo Tardio
Por
Companhia ressaltou que troca dos módulos do sistema elétrico não vai ser compulsória em todos os casos
Companhia ressaltou que troca dos módulos do sistema elétrico não vai ser compulsória em todos os casos - Foto: Reprodução
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A Volkswagen anunciou a convocação de cerca de 73 mil automóveis elétricos em diversos países devido a um defeito detectado nas células das baterias de alta voltagem.

O componente com falha pode, em cenários extremos, gerar sobreaquecimento e desencadear incêndios. Os dados foram publicados nesta terça-feira, 20, pelo órgão federal de trânsito da Alemanha, a KBA.

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​Do total de automóveis afetados, cerca de 10 mil estão rodando em solo alemão, englobando principalmente veículos da linha ID.

Lista de revisão

Paralelamente, órgãos reguladores norte-americanos confirmaram que mais de 22 mil exemplares do utilitário ID.4 entraram na lista de revisão nos Estados Unidos. Ações equivalentes também já estão em curso no Reino Unido .

​Conforme esclareceu a montadora alemã, auditorias e testes internos apontaram que lote de células não atingiu os requisitos mínimos de qualidade da marca.

A empresa explicou que a inconsistência decorre de falhas no processo fabril de fornecedores parceiros, delimitadas a intervalos específicos de montagem.

​"Em episódios pontuais, a irregularidade pode acarretar elevado estresse térmico nestes conjuntos elétricos e, em circunstâncias extremas, ocasionar fogo", declarou a fabricante.

​Restrição de recarga

​Até que os proprietários realizem a avaliação em uma concessionária ou oficina credenciada, a Volkswagen orienta a limitação do carregamento da bateria a no máximo 80% da capacidade total como precaução. Cartas informativas estão sendo enviadas aos clientes afetados com as orientações técnicas.

​A companhia ressaltou que a troca dos módulos do sistema elétrico não vai ser compulsória em todos os casos. Dependendo do diagnóstico individual feito na inspeção, uma simples reprogramação de software poderá corrigir a falha.

​Em território alemão, o chamado abrange unidades dos modelos ID.3, ID.4, ID.7 e ID.Buzz fabricadas entre 2022 e 2025. A ação engloba ainda o Cupra Born (produzido entre 2022 e 2024 pela divisão espanhola Cupra).

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Sequência de reveses em 2026

​O anúncio marca a terceira grande campanha de segurança promovida pela Volkswagen no ano:

​Março de 2026: chamado de mais de 90 mil veículos globalmente (sendo 28 mil na Alemanha) junto à marca Cupra, também por inconsistências na bateria.

​Setembro de 2026: mega recall global envolvendo mais de 5 milhões de unidades para a correção de um parafuso da caixa de direção com vulnerabilidade à corrosão.

​A nova rodada de reparos surge em um momento delicado para o conglomerado alemão, que lida com forte concorrência de marcas chinesas, pressão por redução de custos operacionais e cenários de reestruturação industrial que preveem demissões e encerramento de unidades fabris.

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Tags

baterias elétricas confiabilidade do veículo ID series recall Segurança Automotiva Volkswagen

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