Montadora convoca recall de 73 mil elétricos por risco de incêndio

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A Volkswagen anunciou a convocação de cerca de 73 mil automóveis elétricos em diversos países devido a um defeito detectado nas células das baterias de alta voltagem.

O componente com falha pode, em cenários extremos, gerar sobreaquecimento e desencadear incêndios. Os dados foram publicados nesta terça-feira, 20, pelo órgão federal de trânsito da Alemanha, a KBA.

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​Do total de automóveis afetados, cerca de 10 mil estão rodando em solo alemão, englobando principalmente veículos da linha ID.

Lista de revisão

Paralelamente, órgãos reguladores norte-americanos confirmaram que mais de 22 mil exemplares do utilitário ID.4 entraram na lista de revisão nos Estados Unidos. Ações equivalentes também já estão em curso no Reino Unido .

​Conforme esclareceu a montadora alemã, auditorias e testes internos apontaram que lote de células não atingiu os requisitos mínimos de qualidade da marca.

A empresa explicou que a inconsistência decorre de falhas no processo fabril de fornecedores parceiros, delimitadas a intervalos específicos de montagem.

​"Em episódios pontuais, a irregularidade pode acarretar elevado estresse térmico nestes conjuntos elétricos e, em circunstâncias extremas, ocasionar fogo", declarou a fabricante.

​Restrição de recarga

​Até que os proprietários realizem a avaliação em uma concessionária ou oficina credenciada, a Volkswagen orienta a limitação do carregamento da bateria a no máximo 80% da capacidade total como precaução. Cartas informativas estão sendo enviadas aos clientes afetados com as orientações técnicas.

​A companhia ressaltou que a troca dos módulos do sistema elétrico não vai ser compulsória em todos os casos. Dependendo do diagnóstico individual feito na inspeção, uma simples reprogramação de software poderá corrigir a falha.

​Em território alemão, o chamado abrange unidades dos modelos ID.3, ID.4, ID.7 e ID.Buzz fabricadas entre 2022 e 2025. A ação engloba ainda o Cupra Born (produzido entre 2022 e 2024 pela divisão espanhola Cupra).

Sequência de reveses em 2026

​O anúncio marca a terceira grande campanha de segurança promovida pela Volkswagen no ano:

​Março de 2026: chamado de mais de 90 mil veículos globalmente (sendo 28 mil na Alemanha) junto à marca Cupra, também por inconsistências na bateria.

​Setembro de 2026: mega recall global envolvendo mais de 5 milhões de unidades para a correção de um parafuso da caixa de direção com vulnerabilidade à corrosão.

​A nova rodada de reparos surge em um momento delicado para o conglomerado alemão, que lida com forte concorrência de marcas chinesas, pressão por redução de custos operacionais e cenários de reestruturação industrial que preveem demissões e encerramento de unidades fabris.