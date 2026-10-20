Toyota derruba preços de carros em até R$ 54 mil; veja modelos com desconto

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A Toyota derrubou os valores dos carros e está oferecendo até R$ 54 mil de desconto em carros vendidos no Brasil. A campanha está ativa até o final de outubro e inclui modelos tradicionais da marca como: Yaris Cross, Corolla, Corolla Cross, RAV4, Hilux e SW4.

Os preços promocionais foram divulgados por meio do site oficial da fabricante e em suas concessionárias. Além dos valores anunciados, há condições especiais para pessoas com deficiência (PCDs), taxistas, produtores e empresas.

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SW4 lidera ranking de descontos

A SW4 SRX Platinum de sete lugares lidera o ranking de descontos apresentados pela montadora, que saiu de R$ 424.590, para R$ 369.990, uma redução de R$ 54.600, equivalente a 12,9%.

O Yaris Cross XR, versão de entrada do SUV compacto, inicalmente inciado por R$ 149.990, chegou a R$ 129.000 em concessionária da marca. O desconto chega a R$ 20.090, ou 13,4% do valor original.

No Corolla Cross XRE, versão intermediária, a queda foi de R$ 19.800, saindo de 194.700 para R$ 194.790. A versão XRX também teve redução, de R$ 211.790 para R$ 189.990.

A Toyota perdeu mercado no Brasil?

A medida acontece em um momento de perda de espaço da montadora japonesa no Brasil, principalmente com a chegada de montadoras chinesas, como a BYD. Entre janeiro e setembro deste ano, a Toyota representou apenas 5,69% do mercado nacional de automóveis e comerciais leves. No mesmo período, em 2025, esse número era de 7,64%, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Apesar do aumento de 19,3% no número de vendas de automóveis e comeciais leves, a Toyota registrou uma queda de aproximadamente 11% no volume comecial, perdendo 1,95 ponto percentual de participação.

Confira algumas das principais ofertas

SW4 SRX Platinum 7 lugares: de R$ 424.590 por R$ 369.990. Desconto de R$ 54.600

de R$ 424.590 por R$ 369.990. Desconto de R$ 54.600 Yaris Cross XRX híbrido: de R$ 191.900 por R$ 169.900. Desconto de R$ 22 mil

de R$ 191.900 por R$ 169.900. Desconto de R$ 22 mil Corolla Cross XRX: de R$ 211.790 por R$ 189.990. Desconto de R$ 21.800

de R$ 211.790 por R$ 189.990. Desconto de R$ 21.800 Yaris Cross XR: de R$ 149.990 por R$ 129.900. Desconto de R$ 20.090

de R$ 149.990 por R$ 129.900. Desconto de R$ 20.090 Corolla Cross XRE: de R$ 194.790 por R$ 174.990. Desconto de R$ 19.800

de R$ 194.790 por R$ 174.990. Desconto de R$ 19.800 Yaris Cross XRX: de R$ 178.990 por R$ 159.990. Desconto de R$ 19 mil

de R$ 178.990 por R$ 159.990. Desconto de R$ 19 mil RAV4 Hybrid S: de R$ 317.190 por R$ 299.990. Desconto de R$ 17.200

de R$ 317.190 por R$ 299.990. Desconto de R$ 17.200 Yaris Cross Hybrid XRE: de R$ 172.390 por R$ 159.990. Desconto de R$ 12.400.

de R$ 172.390 por R$ 159.990. Desconto de R$ 12.400. Corolla XEi: de R$ 178.990 por R$ 169.990. Desconto de R$ 9.000.

Como ampliar desconto?

Além dos descontos já anunciados, cosumidores podem ampliar os valores iniciais. A Toyota ofece condições de compra especiais dependendo do perfil do comprador.

Por exemplo, para PCDs, o Yaris Cross XR, vai para 119.990, conforme as condições da fabricante.

Para taxistas, o mesmo carro é anunciado por R$ 104.990, valor R$ 45 mil inferior ao preço público sugerido de R$ 149.990.

Produtores rurais também aparecem no radar das concessionárias, com o minibus automático DX de 16 lugares, que tem preço reduzido de R$ 344.990 para R$ 292.990, enquanto o furgão automático DX passa de R$ 304.990 para R$ 258.990.