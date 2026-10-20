Novo Corolla elétrico terá economia gigante e ajuda de indústria chinesa

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O lançamento mais esperado entre o calendário de novidades da Toyota, o Corolla, está cada vez mais próximo de ser revelado definitivamente, sendo o caso do modelo elétrico, que será um dos destaques desta nova geração.

Referente ao novo Corolla elétrico, a Toyota já está adiantada em seu desenvolvimento e já definiu quando vai iniciar a produção do modelo, conforme aponta o jornal japonês Nikkei.

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Corolla elétrico será protagonista para enfrentar marcas chinesas

Vale ressaltar que, nesta geração, o Corolla elétrico vai ganhar um posto de destaque no portfólio da marca, sendo uma das principais apostas para enfrentar o avanço das concorrentes chinesas.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Modelo deve chegar com bateria gigante

Justamente com a missão de bater de frente com os modelos chineses, a Toyota buscou a China para que a bateria do novo Corolla elétrico fosse produzida lá.

Rumores indicam que o modelo será oferecido em versões com um ou dois motores e autonomia na casa dos 400 km.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

Quando o Corolla elétrico vai começar a ser produzido?

De acordo com a publicação, a produção do novo sedan elétrico vai iniciar em 2028 na China, em parceria com o grupo estatal FAW, colega de longa data da montadora japonesa.

Novo Corolla tenta agradar a todos os públicos

Além do modelo elétrico, o novo Corolla também será vendido em outras duas versões:

Puramente à gasolina ;

; Híbrida .

Ele será baseado na plataforma “multipathway” do grupo Toyota, oferecido dentro de um conceito que a marca apelidou de “multienergia”.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

No Brasil, tudo aponta que a nova geração também será lançada adotando o sistema híbrido flex plug-in (PHEV) que a Toyota desenvolve especialmente para o território brasileiro.

Nesse caso, o conjunto de propulsão será baseado no que já é utilizado no exterior pelo Prius, que inclui um motor 2.0 Dynamic Force aspirado, quatro-cilindros, 16V.

Somado ao motor elétrico, ele pode entregar até 223 cv com gasolina.

Como será o novo Corolla?

No visual, a 13ª geração do Corolla será a mais diferente de sua família, com grandes mudanças de design, tornando o modelo mais agressivo e “futurista”.

Na dianteira, o novo Corolla promete chamar atenção com seus faróis sofisticados e com assinatura luminosa inédita.

O conjunto incluirá ainda LEDs com seções verticais no para-choque, barra horizontal com elementos pixelados e luzes principais recortadas junto ao capô.

Novo Toyota Corolla - Foto: Divulgação

O resultado disso é uma aparência agressiva e representa uma evolução sobre o design atualmente empregado nos elétricos da linha bZ da marca.

A traseira, por sua vez, terá formato retangular e lanternas interligadas com o nome “Corolla” em destaque.

Modelo elétrico vai chegar antes do híbrido e a combustão

Antes do modelo elétrico começar a ser produzido na China em 2028, o novo Corolla vai estrear nas versões a gasolina e híbrida.

O novo Corolla vai ser apresentado inicialmente no Japão, com vendas a partir de 2027. Pelo modelo ser global, ele não demora a ser lançado em outros mercados, logo, é esperado que o lançamento no Brasil aconteça na sequência.