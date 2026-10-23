Carro elétrico da BYD tem desconto de R$ 9 mil e parcelas de 60 vezes

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A BYD lançou uma promoção para carros elétricos 0 km com descontos que podem chegar a R$ 9 mil, parcelas de 60 vezes e prestações a partir de R$ 920. Com a campanha, a empresa almeja atrair brasileiros interessados em comprar veículos novos.

As ofertas fazem parte da campanha de outubro de 2026 e contemplam duas versões do Dolphin Mini 2027: o GL e o GS. Além dos descontos, a montadora conta ainda condições diferenciadas de pagamento e benefícios adicionais.

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A campanha prevê a possibilidade do consumidor receber um carregador residencial Wallbox, permitindo o recarregamento em casa, desde que exista uma instalação elétrica adequada.

Clientes que querem aproveitar a promoção devem procurar uma concessionária autorizada da BYD para consultar a disponibilidade. A contratação depende da análise de crédito e das regras comerciais aplicáveis.

Dolphin Mini GL 2027

Principal destaque da campanha, o veículo foi lançado por R$ 118.990 mil, mas com o desconto de R$ 9 mil, aparece por R$ 109.990 mil.

A BYD possibilita ainda uma opção de financiamento com prazo de 60 meses, com prestações de R$ 920 por mês. O consumidor vai pagar R$ 55.200 pelo financiamento.

No entanto, para aproveitar a condição, os interessados devem pagar uma entrada de R$ 76.993 mil. No total, o cliente vai desembolsar R$ 132.193 mil.

Dolphin Mini GS

A promoção contempla ainda o modelo compacto do automóvel, que passa a ser comercializado por R$ 119.990, com financiamento em 60 parcelas de R$ 999.

Desta forma, o consumidor precisará pagar inicialmente R$ 83.993 mil. O restante será quitado por meio das mensalidades previstas no contrato.

Ao final dos cinco anos, as parcelas somarão R$ 59.940 mil, tendo o comprador desembolsado R$ 143.933 mil pelo automóvel. No entanto, esse benefício depende das regras comerciais da BYD e da disponibilidade estabelecida para a promoção.