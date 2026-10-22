Duster anuncia versão mais barata sem equipamentos essenciais; confira

Siga o A TARDE no Google

A Renault anunciou a chegada de um novo modelo da Duster para o mercado Brasileiro. A versão em questão será a Zen Plus 1.6, e vai ocupar o posto de mais barata da linha.

A novidade amplia o portfólio do modelo SUV com uma opção de entrada que continua com as características dos outros modelos, como o espaço interno, robustez e grande porta-malas.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Versão traz economia de R$ 24 mil

Até o momento, a versão mais “em conta” da Duster era a Intense Plus 1.6 manual, vendida por R$ 131.990. Agora a Zen Plus chega ao Brasil sendo R$ 24 mil mais barata.

Conforme a Renault, o mais novo modelo da Duster chega às concessionárias brasileiras custando R$ 107.990.

Nova Renault Duster - Foto: Divulgação | Renault

Economia sacrifica equipamentos

A redução do preço do modelo acaba rebatendo em outros pontos do carro; nesse caso são a central multimídia e o câmbio automático, que não fazem parte da Duster Zen Plus.

Interior da nova Duster - Foto: Divulgação | Renault

Motorização e autonomia

O novo modelo de entrada da Duster é equipado com um motor 1.6 SCe flex que rende 112 cv e 15,6 kgfm, ligado a um câmbio manual de cinco marchas.

De acordo com a montadora, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 11,5 segundos com gasolina e 11,4 segundos com etanol, alcançando máxima de 178 km/h.

A autonomia fica em 11,5 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada com gasolina e, quando abastecido com etanol, fica em 7,6 km/l no ciclo urbano e 8,5 km/l no rodoviário. Tudo isso em um tanque que comporta 46 litros.

Economia com segurança

Mesmo com o carro sendo mais barato, ele não abandona os itens de segurança, sendo equipado com:

Seis airbags

Controle eletrônico de estabilidade (ESP), que ajuda a manter o carro na trajetória em curvas e desvios

Controle de tração (TCS), que evita que as rodas patinem em pisos escorregadios

Assistente de partida em rampa (HSA), que segura o carro por alguns instantes para ele não voltar na subida

Direção elétrica

Além disso, ele também conta com ar-condicionado, sistema Start & Stop, faróis com luz diurna em LED e rodas de 16 polegadas.

Nova Renault Duster - Foto: Divulgação | Renault

O modelo ainda segue com a fama de conseguir encarar terrenos ruins; ela é equipada com 23,7 cm de altura livre do solo, ângulo de entrada de 30°, de saída de 34°5 e de transposição de 13°.

As rodas de aço vêm com pneus 215/65 R16, de perfil mais alto, que ajudam a absorver as irregularidades do solo. A suspensão é do tipo MacPherson na frente e semi-independente com barra estabilizadora atrás. Nos freios, discos ventilados na dianteira, tambores na traseira e ABS.

Medidas

Nas medidas, o Duster tem 4,37 metros de comprimento, 1,83 metros de largura, 1,69 m de altura (considerando as barras de teto) e 2,67 m de entre-eixos, que é a distância entre as rodas da frente e as de trás e influencia diretamente o espaço para quem viaja no banco traseiro.

O porta-malas leva 475 litros. O SUV pesa 1.256 kg em ordem de marcha e aceita até 450 kg de carga útil.