Jaecoo 5 terá item polêmico substituído em 2027 após críticas

O Jaecoo 5 passará por uma mudança em 2027 após críticas desde seu lançamento no mercado brasileiro. Segundo apuração do Autoesporte, o SUV compacto terá uma atualização em um de seus componentes.

Atualmente, as versões Comfort (R$ 159.990) e Prestige (R$ 184.990) contam com um painel de instrumentos de 8 polegadas. Os grafismos são básicos, com indicadores numéricos de segmentos fixos e aparência semelhante com um relógio digital analógico. No lançamento, a marca já havia deixado claro que a ideia era desenvolver um cluster mais moderno, mas isso "exigiria mais tempo de desenvolvimento".

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Jaecoo 5 possui painel de 8 polegadas - Foto: Divulgação/ Jaecoo

A partir do próximo ano, o modelo deverá adotar o painel da versão elétrica, que também equipa o SUV vendido na Europa. A nova tela tem 8,9 polegadas, é totalmente digital, colorida, com alta definição, e permite visualizar dados como velocidade, modo de condução e informações de áudio. Entretanto, os compradores do primeiro lote não serão contemplados.

A fabricante não oferecerá atualização para as unidades já vendidas. Isso porque mesmo que a novela tela caiba no mesmo espaço, é necessário verificar conectores e compatibilidade com os módulos que enviam informações ao cluster, por exemplo.

Jaecoo 5 passará a ter painel de instrumentos de 8,8 polegadas - Foto: Divulgação/ Jaecoo

Motor e desempenho

O Jaecoo 5 utiliza o mesmo conjunto híbrido pleno (HEV) do Omoda 5. O sistema combina um motor 1.5 turbo a gasolina, de 135 cv, com quatro cilindros em linha e injeção direta, a um propulsor elétrico dianteiro de 204 cv, alimentado por uma bateria de 1,8 kWh.

Segundo a fabricante, a potência combinada é de 224 cv, com torque de 30,1 kgfm. O SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos. O modelo tem 4,38 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de entre-eixos, além de porta-malas com capacidade para 410 litros.

Entre os equipamentos, estão ar-condicionado automático de duas zonas, central multimídia de até 13,2 polegadas, conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, seis airbags, câmera de ré e frenagem de emergência. A versão Prestige acrescenta teto panorâmico, banco do motorista com ajustes elétricos e ventilação, carregador de celular por indução com resfriamento e 17 sistemas de assistência à condução (ADAS).