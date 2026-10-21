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Jeep Compass 2027 estreia sistema híbrido leve

Produzido em Pernambuco, SUV ganha duas versões eletrificadas

Núbia Cristina
Por Núbia Cristina
Jeep Compass
Jeep Compass - Foto: Jeep

A Jeep apresentou a linha 2027 do Compass, produzido no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, com uma novidade na motorização: o sistema híbrido leve de 48 volts, disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S. A atualização chega em meio à ampliação da oferta de SUVs eletrificados no Brasil. Os preços sugeridos partem de R$ 174.990 e chegam a R$ 278.990.

O conjunto MHEV combina o motor 1.3 turboflex de 176 cv com assistência elétrica e câmbio automático de seis marchas, mantendo a tração dianteira. Segundo a Jeep, a tecnologia pode reduzir o consumo de combustível em até 11%. O resultado, porém, é uma estimativa divulgada pela fabricante, não uma economia garantida em todas as condições de uso.

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Nos híbridos leves, o motor elétrico auxilia o funcionamento do propulsor a combustão, mas não movimenta sozinho o veículo. Também não há recarga externa. É uma solução diferente da encontrada em híbridos plenos, como o Toyota Corolla Cross Hybrid, e nos híbridos plug-in, como o BYD Song Plus. A estreia amplia as alternativas de eletrificação do Compass em um mercado que também conta com o GWM Haval H6.

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A eletrificação chega sem mudanças profundas na carroceria. A linha 2027 adota novos desenhos de rodas de 18 polegadas nas versões Sport e Longitude e de 19 polegadas nas demais.

A paleta recebe a cor Slash Gold, enquanto Série S e Blackhawk passam a ter áreas maiores revestidas em suede no painel e nas portas.

Na segurança, a lista de assistências varia conforme a versão. Entre os recursos disponíveis estão piloto automático adaptativo com função Stop&Go, frenagem automática de emergência e assistente de centralização em faixa. A Série S acrescenta monitoramento de pontos cegos e alerta de tráfego cruzado traseiro. O conjunto é de assistência ao motorista e não dispensa sua atenção ao volante.

A gama continua com as versões Sport e Longitude, equipadas com motor 1.3 turboflex de 176 cv sem assistência híbrida. No topo permanece a Blackhawk Hurricane TurboFlex 4x4, com 272 cv, transmissão automática de nove marchas, seletor de terrenos e controle de descida, voltada a quem prioriza desempenho e tração integral.

Segundo a Jeep, o Compass supera 580 mil unidades vendidas no Brasil e lidera os SUVs médios no acumulado de 2026. O AutoShow, porém, aponta cerca de 40,3 mil emplacamentos de janeiro a setembro, queda próxima de 5% ante igual período de 2025.

Nesse cenário, a adoção do sistema de 48 volts representa uma resposta da marca à concorrência crescente entre os SUVs eletrificados.

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