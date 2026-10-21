Honda CG 160 2027 ganha sistema flex, USB-C, ABS e preços a partir de R$ 17 mil

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A Honda apresentou a linha CG 160 2027 com atualizações na lista de equipamentos, mudanças na segurança e adoção de novos componentes em todas as versões.

A família de motocicletas, composta pelas opções Start, Cargo, Fan e Titan, completa 50 anos de produção no Brasil. As unidades chegam às concessionárias da marca no país a partir do mês de novembro.

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Mudanças gerais na linha Honda CG 160 2027

A linha 2027 recebeu atualizações técnicas e funcionais em todas as quatro configurações disponíveis no mercado brasileiro.

Principais itens adicionados de série

Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

Sistema FlexOne : Tecnologia de combustível flexível presente em todas as versões da gama (Start, Cargo, Fan e Titan).

: Tecnologia de combustível flexível presente em todas as versões da gama (Start, Cargo, Fan e Titan). Entrada USB-C : Conector integrado para carregamento de dispositivos no guidão.

: Conector integrado para carregamento de dispositivos no guidão. Comandos do punho esquerdo : Novo desenho do conjunto de botões com adição da função de lampejador de farol.

: Novo desenho do conjunto de botões com adição da função de lampejador de farol. Rodas e iluminação : Todas as configurações mantêm rodas de liga leve e lanterna traseira em LED.

Detalhes das versões, preços e equipamento

Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

Os preços sugeridos utilizam o estado de São Paulo como referência e não incluem os custos de frete e seguro.

Honda CG 160 Start

A versão de entrada passa a utilizar o sistema FlexOne. O modelo possui painel digital, rodas de liga leve, lanterna em LED e sistema de freios combinados CBS (Combined Brake System) com disco na roda dianteira e tambor na traseira.

Honda CG 160 Cargo

Destinada ao uso comercial e transporte de cargas, a opção traz bagageiro de aço na parte traseira e suspensão traseira reforçada. Conta com o mesmo conjunto de freios CBS com disco dianteiro, painel digital e lanterna em LED.

Honda CG 160 Fan

A opção intermediária e de maior volume de vendas traz farol em LED, lanterna em LED e painel digital com fundo escuro (estilo Blackout). O sistema de frenagem segue o padrão CBS com disco dianteiro.

Honda CG 160 Titan

A versão topo de linha inclui novos sistemas de sinalização e frenagem:

Sistema ESS (Emergency Stop Signal) : Acionamento automático dos piscas em frenagens bruscas.

: Acionamento automático dos piscas em frenagens bruscas. Pisca-alerta : Botão para ativação simultânea dos indicadores de direção.

: Botão para ativação simultânea dos indicadores de direção. Iluminação integral em LED : Farol, lanterna e piscas em LED.

: Farol, lanterna e piscas em LED. Sistema de freios ABS : Opção exclusiva da linha com sistema anti-bloqueio (ABS) e discos de freio nas rodas dianteira e traseira.

Ficha técnica e dados de motorização

Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

A parte mecânica utiliza o motor de um cilindro e 162,7 cm³, com arrefecimento a ar, comando simples no cabeçote (OHC) e injeção eletrônica PGM-FI.

A transmissão é de cinco velocidades e a capacidade do tanque de combustível é de 14 litros (com 2,5 litros de reserva).

Potência e torque

CG 160 Start : 14,5 cv a 8.000 rpm (gasolina) / 14,7 cv a 8.000 rpm (etanol). Torque de 1,43 kgf.m a 6.750 rpm (gasolina) / 1,44 kgf.m a 6.750 rpm (etanol).

: 14,5 cv a 8.000 rpm (gasolina) / 14,7 cv a 8.000 rpm (etanol). Torque de 1,43 kgf.m a 6.750 rpm (gasolina) / 1,44 kgf.m a 6.750 rpm (etanol). CG 160 Fan e Titan : 14,4 cv a 8.000 rpm (gasolina) / 14,7 cv a 8.000 rpm (etanol). Torque de 1,41 kgf.m a 6.750 rpm (gasolina) / 1,43 kgf.m a 6.750 rpm (etanol).

Dimensões e peso

Comprimento x Largura x Altura : 2.030 mm x 746 mm x 1.094 mm

: 2.030 mm x 746 mm x 1.094 mm Distância entre eixos : 1.311 mm

: 1.311 mm Altura do assento : 796 mm

: 796 mm Distância mínima do sol o: 190 mm

o: 190 mm Peso seco : 117 kg (Start), 118 kg (Fan) e 120 kg (Titan)

Garantia e plano de revisões

Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

A fabricante fornece garantia de três anos sem limite de quilometragem. O plano de manutenção prevê a oferta gratuita de óleo lubrificante a partir da terceira revisão, somando sete fornecimentos sem custo.

Os intervalos de manutenção estão fixados em 6.000 quilômetros ou seis meses de uso.