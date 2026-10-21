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50 ANOS

Honda CG 160 2027 ganha sistema flex, USB-C, ABS e preços a partir de R$ 17 mil

Linha 2027 traz motor de 162,7 cc de até 14,7 cv e câmbio de 5 marchas com tanque de 14 litros

Jair Mendonça Jr
Por
Honda CG 160 2027
Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

A Honda apresentou a linha CG 160 2027 com atualizações na lista de equipamentos, mudanças na segurança e adoção de novos componentes em todas as versões.

A família de motocicletas, composta pelas opções Start, Cargo, Fan e Titan, completa 50 anos de produção no Brasil. As unidades chegam às concessionárias da marca no país a partir do mês de novembro.

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Mudanças gerais na linha Honda CG 160 2027

A linha 2027 recebeu atualizações técnicas e funcionais em todas as quatro configurações disponíveis no mercado brasileiro.

Principais itens adicionados de série

Honda CG 160 2027
Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda
  • Sistema FlexOne: Tecnologia de combustível flexível presente em todas as versões da gama (Start, Cargo, Fan e Titan).
  • Entrada USB-C: Conector integrado para carregamento de dispositivos no guidão.
  • Comandos do punho esquerdo: Novo desenho do conjunto de botões com adição da função de lampejador de farol.
  • Rodas e iluminação: Todas as configurações mantêm rodas de liga leve e lanterna traseira em LED.

Detalhes das versões, preços e equipamento

Honda CG 160 2027
Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

Os preços sugeridos utilizam o estado de São Paulo como referência e não incluem os custos de frete e seguro.

Honda CG 160 Start

A versão de entrada passa a utilizar o sistema FlexOne. O modelo possui painel digital, rodas de liga leve, lanterna em LED e sistema de freios combinados CBS (Combined Brake System) com disco na roda dianteira e tambor na traseira.

Honda CG 160 Cargo

Destinada ao uso comercial e transporte de cargas, a opção traz bagageiro de aço na parte traseira e suspensão traseira reforçada. Conta com o mesmo conjunto de freios CBS com disco dianteiro, painel digital e lanterna em LED.

Honda CG 160 Fan

A opção intermediária e de maior volume de vendas traz farol em LED, lanterna em LED e painel digital com fundo escuro (estilo Blackout). O sistema de frenagem segue o padrão CBS com disco dianteiro.

Honda CG 160 Titan

A versão topo de linha inclui novos sistemas de sinalização e frenagem:

  • Sistema ESS (Emergency Stop Signal): Acionamento automático dos piscas em frenagens bruscas.
  • Pisca-alerta: Botão para ativação simultânea dos indicadores de direção.
  • Iluminação integral em LED: Farol, lanterna e piscas em LED.
  • Sistema de freios ABS: Opção exclusiva da linha com sistema anti-bloqueio (ABS) e discos de freio nas rodas dianteira e traseira.

Ficha técnica e dados de motorização

Honda CG 160 2027
Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

A parte mecânica utiliza o motor de um cilindro e 162,7 cm³, com arrefecimento a ar, comando simples no cabeçote (OHC) e injeção eletrônica PGM-FI.

A transmissão é de cinco velocidades e a capacidade do tanque de combustível é de 14 litros (com 2,5 litros de reserva).

Potência e torque

  • CG 160 Start: 14,5 cv a 8.000 rpm (gasolina) / 14,7 cv a 8.000 rpm (etanol). Torque de 1,43 kgf.m a 6.750 rpm (gasolina) / 1,44 kgf.m a 6.750 rpm (etanol).
  • CG 160 Fan e Titan: 14,4 cv a 8.000 rpm (gasolina) / 14,7 cv a 8.000 rpm (etanol). Torque de 1,41 kgf.m a 6.750 rpm (gasolina) / 1,43 kgf.m a 6.750 rpm (etanol).

Dimensões e peso

  • Comprimento x Largura x Altura: 2.030 mm x 746 mm x 1.094 mm
  • Distância entre eixos: 1.311 mm
  • Altura do assento: 796 mm
  • Distância mínima do solo: 190 mm
  • Peso seco: 117 kg (Start), 118 kg (Fan) e 120 kg (Titan)

Garantia e plano de revisões

Honda CG 160 2027
Honda CG 160 2027 - Foto: Divulgação Honda

A fabricante fornece garantia de três anos sem limite de quilometragem. O plano de manutenção prevê a oferta gratuita de óleo lubrificante a partir da terceira revisão, somando sete fornecimentos sem custo.

Os intervalos de manutenção estão fixados em 6.000 quilômetros ou seis meses de uso.

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