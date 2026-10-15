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MERCADO BRASILEIRO

Potência e ronco inconfundível: o que muda na nova Honda CB 1000 Hornet

Lançamento resgata o motor 4-cilindros, painel TFT de 5" e modos de pilotagem

Jair Mendonça Jr
Por
CB 1000 Hornet 2027
CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

A Honda iniciou as vendas da nova CB 1000 Hornet no mercado brasileiro. O modelo marca o retorno do motor de quatro cilindros em linha à linha de nakeds de alta cilindrada da fabricante no país. A motocicleta é comercializada em duas versões: ABS e SP.

Preços e versões

CB 1000 Hornet 2027
CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda
  • Honda CB 1000 Hornet ABS: R$ 68.800 (Preço Público Sugerido, sem frete)
  • Cores disponíveis: Branca e Vermelha (com rodas pretas).
  • Honda CB 1000 Hornet SP: R$ 76.750 (Preço Público Sugerido, sem frete)
  • Cores disponíveis: Pintura preta fosca, garfo dianteiro dourado e rodas douradas.

Motor e desempenho

CB 1000 Hornet 2027
CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

A moto é equipada com o motor de quatro cilindros em linha DOHC de 999 cm³ com refrigeração líquida.

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  • Potência máxima: 147,4 cv a 11.000 rpm
  • Torque máximo: 10,3 kgfm a 9.000 rpm
  • Câmbio: 6 velocidades
  • Transmissão: Embreagem assistida e deslizante na versão ABS; Quickshifter bidirecional de série na versão SP.

Equipamentos eletrônicos

CB 1000 Hornet 2027
CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

O gerenciamento do motor utiliza o acelerador eletrônico Throttle-by-Wire (TBW). O pacote de assistências eletrônicas inclui:

  • Modos de pilotagem: 3 modos pré-programados (Standard, Sport e Rain) e 2 modos configuráveis (User 1 e User 2).
  • Controle de tração (HSTC): Regulável em 3 níveis.
  • Assistências: Controle de freio-motor e sistema anti-empinada.
  • Painel: Tela TFT colorida de 5 polegadas com conectividade Honda RoadSync.
  • Iluminação: Conjunto óptico 100% em LED e sinalização de frenagem de emergência (ESS).

Conjunto ciclístico, suspensão e freios

CB 1000 Hornet 2027
CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

Versão ABS

  • Suspensão dianteira: Garfo invertido Showa SFF-BP de 41 mm com regulagem de pré-carga da mola, retorno e compressão (120 mm de curso).
  • Suspensão traseira: Monoamortecida Showa com sistema Pro-Link (138 mm de curso).
  • Freio dianteiro: Disco duplo de 310 mm com pinças Nissin de 4 pistões.
  • Freio traseiro: Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão.

Versão SP

Suspensão Dianteira: Garfo invertido Showa SFF-BP dourado e totalmente ajustável (120 mm de curso).

  • Suspensão traseira: Monoamortecida Öhlins TTX36 ajustável (139 mm de curso).
  • Freio dianteiro: Disco duplo de 310 mm com pinças monobloco Brembo Stylema.
  • Freio traseiro: Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão.

Ficha técnica completa

  • Chassi: Diamond tubular em aço
  • Comprimento: 2.142 mm
  • Largura: 792 mm
  • Altura: 1.087 mm
  • Entre-eixos: 1.456 mm
  • Altura do assento: 809 mm
  • Capacidade do tanque: 17,0 litros
  • Peso em ordem de marcha: 211 kg (ABS) / 212 kg (SP)
  • Pneu dianteiro: 120/70 ZR17 M/C (58W)
  • Pneu traseiro: 180/55 ZR17 M/C (73W)

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