MERCADO BRASILEIRO
Potência e ronco inconfundível: o que muda na nova Honda CB 1000 Hornet
Lançamento resgata o motor 4-cilindros, painel TFT de 5" e modos de pilotagem
A Honda iniciou as vendas da nova CB 1000 Hornet no mercado brasileiro. O modelo marca o retorno do motor de quatro cilindros em linha à linha de nakeds de alta cilindrada da fabricante no país. A motocicleta é comercializada em duas versões: ABS e SP.
Preços e versões
- Honda CB 1000 Hornet ABS: R$ 68.800 (Preço Público Sugerido, sem frete)
- Cores disponíveis: Branca e Vermelha (com rodas pretas).
- Honda CB 1000 Hornet SP: R$ 76.750 (Preço Público Sugerido, sem frete)
- Cores disponíveis: Pintura preta fosca, garfo dianteiro dourado e rodas douradas.
Motor e desempenho
A moto é equipada com o motor de quatro cilindros em linha DOHC de 999 cm³ com refrigeração líquida.
- Potência máxima: 147,4 cv a 11.000 rpm
- Torque máximo: 10,3 kgfm a 9.000 rpm
- Câmbio: 6 velocidades
- Transmissão: Embreagem assistida e deslizante na versão ABS; Quickshifter bidirecional de série na versão SP.
Equipamentos eletrônicos
O gerenciamento do motor utiliza o acelerador eletrônico Throttle-by-Wire (TBW). O pacote de assistências eletrônicas inclui:
- Modos de pilotagem: 3 modos pré-programados (Standard, Sport e Rain) e 2 modos configuráveis (User 1 e User 2).
- Controle de tração (HSTC): Regulável em 3 níveis.
- Assistências: Controle de freio-motor e sistema anti-empinada.
- Painel: Tela TFT colorida de 5 polegadas com conectividade Honda RoadSync.
- Iluminação: Conjunto óptico 100% em LED e sinalização de frenagem de emergência (ESS).
Conjunto ciclístico, suspensão e freios
Versão ABS
- Suspensão dianteira: Garfo invertido Showa SFF-BP de 41 mm com regulagem de pré-carga da mola, retorno e compressão (120 mm de curso).
- Suspensão traseira: Monoamortecida Showa com sistema Pro-Link (138 mm de curso).
- Freio dianteiro: Disco duplo de 310 mm com pinças Nissin de 4 pistões.
- Freio traseiro: Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão.
Versão SP
Suspensão Dianteira: Garfo invertido Showa SFF-BP dourado e totalmente ajustável (120 mm de curso).
- Suspensão traseira: Monoamortecida Öhlins TTX36 ajustável (139 mm de curso).
- Freio dianteiro: Disco duplo de 310 mm com pinças monobloco Brembo Stylema.
- Freio traseiro: Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão.
Ficha técnica completa
- Chassi: Diamond tubular em aço
- Comprimento: 2.142 mm
- Largura: 792 mm
- Altura: 1.087 mm
- Entre-eixos: 1.456 mm
- Altura do assento: 809 mm
- Capacidade do tanque: 17,0 litros
- Peso em ordem de marcha: 211 kg (ABS) / 212 kg (SP)
- Pneu dianteiro: 120/70 ZR17 M/C (58W)
- Pneu traseiro: 180/55 ZR17 M/C (73W)