Potência e ronco inconfundível: o que muda na nova Honda CB 1000 Hornet

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A Honda iniciou as vendas da nova CB 1000 Hornet no mercado brasileiro. O modelo marca o retorno do motor de quatro cilindros em linha à linha de nakeds de alta cilindrada da fabricante no país. A motocicleta é comercializada em duas versões: ABS e SP.

Preços e versões

CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

Honda CB 1000 Hornet ABS : R$ 68.800 (Preço Público Sugerido, sem frete)

: R$ 68.800 (Preço Público Sugerido, sem frete) Cores disponíveis : Branca e Vermelha (com rodas pretas).

: Branca e Vermelha (com rodas pretas). Honda CB 1000 Hornet SP : R$ 76.750 (Preço Público Sugerido, sem frete)

: R$ 76.750 (Preço Público Sugerido, sem frete) Cores disponíveis : Pintura preta fosca, garfo dianteiro dourado e rodas douradas.

Motor e desempenho

CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

A moto é equipada com o motor de quatro cilindros em linha DOHC de 999 cm³ com refrigeração líquida.

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Potência máxima : 147,4 cv a 11.000 rpm

: 147,4 cv a 11.000 rpm Torque máximo : 10,3 kgfm a 9.000 rpm

: 10,3 kgfm a 9.000 rpm Câmbio : 6 velocidades

: 6 velocidades Transmissão : Embreagem assistida e deslizante na versão ABS; Quickshifter bidirecional de série na versão SP.

Equipamentos eletrônicos

CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

O gerenciamento do motor utiliza o acelerador eletrônico Throttle-by-Wire (TBW). O pacote de assistências eletrônicas inclui:

Modos de pilotagem : 3 modos pré-programados (Standard, Sport e Rain) e 2 modos configuráveis (User 1 e User 2).

: 3 modos pré-programados (Standard, Sport e Rain) e 2 modos configuráveis (User 1 e User 2). Controle de tração (HSTC) : Regulável em 3 níveis.

: Regulável em 3 níveis. Assistências : Controle de freio-motor e sistema anti-empinada.

: Controle de freio-motor e sistema anti-empinada. Painel : Tela TFT colorida de 5 polegadas com conectividade Honda RoadSync.

: Tela TFT colorida de 5 polegadas com conectividade Honda RoadSync. Iluminação : Conjunto óptico 100% em LED e sinalização de frenagem de emergência (ESS).

Conjunto ciclístico, suspensão e freios

CB 1000 Hornet 2027 - Foto: Divulgação Honda

Versão ABS

Suspensão dianteira : Garfo invertido Showa SFF-BP de 41 mm com regulagem de pré-carga da mola, retorno e compressão (120 mm de curso).

: Garfo invertido Showa SFF-BP de 41 mm com regulagem de pré-carga da mola, retorno e compressão (120 mm de curso). Suspensão traseira : Monoamortecida Showa com sistema Pro-Link (138 mm de curso).

: Monoamortecida Showa com sistema Pro-Link (138 mm de curso). Freio dianteiro : Disco duplo de 310 mm com pinças Nissin de 4 pistões.

: Disco duplo de 310 mm com pinças Nissin de 4 pistões. Freio traseiro : Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão.

Versão SP

Suspensão Dianteira: Garfo invertido Showa SFF-BP dourado e totalmente ajustável (120 mm de curso).

Suspensão traseira : Monoamortecida Öhlins TTX36 ajustável (139 mm de curso).

: Monoamortecida Öhlins TTX36 ajustável (139 mm de curso). Freio dianteiro : Disco duplo de 310 mm com pinças monobloco Brembo Stylema.

: Disco duplo de 310 mm com pinças monobloco Brembo Stylema. Freio traseiro : Disco simples de 240 mm com pinça de 1 pistão.

Ficha técnica completa