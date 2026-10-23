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Cristiano Ronaldo pode fazer o gol 1000 este ano? Veja número de jogos
Craque ainda terá compromissos pelo Al-Nassr e seleção portuguesa
O atacante Cristiano Ronaldo vive uma verdadeira contagem regressiva. Nesta sexta-feira, 23, o astro português marcou na vitória por 3 a 1 do Al Nassr sobre o Al Faisaly, pelo Campeonato Saudita, e se aproximou ainda mais do gol número 1000.
No total, Cristiano Ronaldo já marcou 982 gols na carreira, restando agora apenas 18 para alcançar o milésimo. Ele marcou de cabeça ao aproveitar cobrança de falta de João Félix.
A partida também foi marcada por um gol brasileiro, anotado pelo meia-atacante Ângelo, ex-jogador do Santos.
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Milésimo gol pode vir ainda em 2026
Cristiano ainda tem agenda cheia pelo Al-Nassr até o fim do ano, com 13 jogos oficiais garantidos. Caso seja novamente convocado pela seleção portuguesa, o craque teria a chance de estar em campo outras duas vezes.
Com isso, mesmo que participe de todos esses compromissos, o veterano de 41 anos precisaria ter um número de gols maior que o de jogos para chegar ao milésimo ainda em 2026. Tratando-se de Cristiano Ronaldo, a possibilidade existe.
Jogos que CR7 pode atuar ainda em 2026
Outubro (2 jogos)
- 26/10: Al-Nassr x Al-Wasl FC (Champions da Ásia)
- 29/10: Al-Nassr x Al-Kholood Club (Campeonato Saudita)
Novembro (7 jogos)
- 02/11: Pakhtakor x Al-Nassr (Champions da Ásia)
- 05/11: Al Hazm x Al-Nassr (Campeonato Saudita)
- 14/11: Portugal x Dinamarca (Liga das Nações da UEFA)
- 17/11: País de Gales x Portugal (Liga das Nações da UEFA)
- 20/11: Al-Nassr x Al Qadsiah (Campeonato Saudita)
- 24/11: Al-Nassr x Al-Sadd SC (Champions da Ásia)
- 26/11: Al-Nassr x Al Shabab (Campeonato Saudita)
Dezembro (6 jogos)
- 01/12: Al-Nassr x Al-Kholood Club (Copa do Rei)
- 03/12: Al Feiha x Al-Nassr (Campeonato Saudita)
- 08/12: Al-Gharafa x Al-Nassr (Champions da Ásia)
- 10/12: Al-Nassr x Al-Hilal (Campeonato Saudita)
- 14/12: Al Fateh SC x Al-Nassr (Campeonato Saudita)
- 20/12: Al-Nassr x Al-Kholood Club (Semifinal da Supercopa Saudita)