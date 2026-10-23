Cristiano Ronaldo pode fazer o gol 1000 este ano? Veja número de jogos

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O atacante Cristiano Ronaldo vive uma verdadeira contagem regressiva. Nesta sexta-feira, 23, o astro português marcou na vitória por 3 a 1 do Al Nassr sobre o Al Faisaly, pelo Campeonato Saudita, e se aproximou ainda mais do gol número 1000.

No total, Cristiano Ronaldo já marcou 982 gols na carreira, restando agora apenas 18 para alcançar o milésimo. Ele marcou de cabeça ao aproveitar cobrança de falta de João Félix.

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A partida também foi marcada por um gol brasileiro, anotado pelo meia-atacante Ângelo, ex-jogador do Santos.

Milésimo gol pode vir ainda em 2026

Cristiano ainda tem agenda cheia pelo Al-Nassr até o fim do ano, com 13 jogos oficiais garantidos. Caso seja novamente convocado pela seleção portuguesa, o craque teria a chance de estar em campo outras duas vezes.

Com isso, mesmo que participe de todos esses compromissos, o veterano de 41 anos precisaria ter um número de gols maior que o de jogos para chegar ao milésimo ainda em 2026. Tratando-se de Cristiano Ronaldo, a possibilidade existe.

Cristiano Ronaldo busca o milésimo gol na carreira - Foto: FAYEZ NURELDINE | AFP

Jogos que CR7 pode atuar ainda em 2026

Outubro (2 jogos)

26/10: Al-Nassr x Al-Wasl FC (Champions da Ásia)

29/10: Al-Nassr x Al-Kholood Club (Campeonato Saudita)

Novembro (7 jogos)

02/11: Pakhtakor x Al-Nassr (Champions da Ásia)

05/11: Al Hazm x Al-Nassr (Campeonato Saudita)

14/11: Portugal x Dinamarca (Liga das Nações da UEFA)

17/11: País de Gales x Portugal (Liga das Nações da UEFA)

20/11: Al-Nassr x Al Qadsiah (Campeonato Saudita)

24/11: Al-Nassr x Al-Sadd SC (Champions da Ásia)

26/11: Al-Nassr x Al Shabab (Campeonato Saudita)

Dezembro (6 jogos)