Patrocinador de clubes da Série A é acusado de assédio eleitoral

A Justiça do Trabalho de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, proibiu a Bebidas Poty, fabricante conhecida pelo Guaraná Poty, de realizar propaganda política ou constranger eleitoralmente seus empregados. A decisão liminar atende a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), após a empresa compartilhar uma lista com nomes e números de candidatos em um canal corporativo de comunicação.

A companhia patrocina clubes do futebol brasileiro, entre eles o Santos, o Palmeiras e o Mirassol, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. A marca também mantém parceria com a Associação Ferroviária de Esportes.

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Obtida pela reportagem do portal A TARDE, a decisão judicial determina que a fabricante interrompa imediatamente qualquer tentativa de orientar ou influenciar o voto dos trabalhadores por meio de gestores ou canais oficiais. A empresa também deverá divulgar um comunicado interno assegurando aos funcionários a liberdade de escolha política e o sigilo do voto.

Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 5 mil por infração. A decisão é do juiz substituto Rinaldo Soldan Joazeiro.

Denúncia apontou envio de lista eleitoral

A investigação teve início após uma denúncia sobre o compartilhamento de material eleitoral em um grupo institucional de mensagens às vésperas da votação. Segundo as informações do caso, a comunicação alcançou cerca de 150 trabalhadores.

Em manifestação inicial ao MPT, a empresa confirmou o envio da mensagem, mas alegou que não houve coação direta. Na decisão, o magistrado ressaltou que o poder diretivo do empregador se limita à organização do trabalho e não autoriza interferências na liberdade política dos funcionários.

O juiz também destacou o risco de que trabalhadores se sintam pressionados a seguir orientações eleitorais por receio de perder o emprego.

Empresa nega coação eleitoral

Em nota, a Bebidas Poty negou ter coagido seus empregados. A companhia afirmou que já havia sido investigada em 2022 por uma acusação semelhante, mas que o caso foi arquivado por falta de provas.

Naquele ano, a empresa foi investigada sob suspeita de favorecer a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, o Ministério Público do Trabalho propôs um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para coibir a prática, mas a diretoria da companhia se recusou a assinar o acordo.

Uma audiência presencial entre as partes foi marcada para o início de novembro, e uma cópia do processo foi encaminhada ao Ministério Público Eleitoral para apuração de possíveis crimes eleitorais.

O patrocínio

No Mirassol Futebol Clube, a parceria com a Poty tem mais de 18 anos, com a marca estampada no uniforme. O Santos Futebol Clube conta com patrocínio da água mineral Levity, que integra o grupo de marcas da empresa, para as equipes masculina, feminina e de base.

Já a Associação Ferroviária de Esportes tem a marca no calção da equipe profissional masculina e no estádio. No Palmeiras, o patrocínio é realizado por meio da linha de água premium A9.