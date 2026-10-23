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POLÍTICA

Vereador denuncia suspeita de assédio eleitoral na Prefeitura de Feira de Santana

Denúncia tem como base um áudio divulgadonas redes sociais

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vereador denuncia suspeita de assédio eleitoral na Prefeitura de Feira de Santana
Foto: Divulgação
Eleições 2026

O vereador Silvio Dias (PT), de Feira de Santana, na Bahia, protocolou uma representação no Ministério Público Eleitoral (MPE) e no Ministério Público do Trabalho (MPT) para apurar suspeitas de assédio eleitoral contra servidores da prefeitura do município.

A denúncia tem como base um áudio divulgado pela imprensa local e nas redes sociais. Na gravação, supostos dirigentes da gestão municipal e parlamentares estariam ameaçando servidores para que participassem de um ato com ACM Neto, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

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A representação solicita que os fatos sejam investigados. A autenticidade do áudio e as circunstâncias das supostas ameaças ainda precisam ser esclarecidas.

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Vereador cobra apuração

Em pronunciamento na Câmara Municipal de Feira de Santana, Silvio Dias defendeu que as instituições competentes apurem a veracidade das denúncias.

“É importante que as instituições tomem providências e apurem a veracidade, ou não, essas denúncias e áudios. Não podemos admitir nenhuma suspeita sobre o processo eleitoral, trata-se da eleição mais disputada de todos os tempos, não podemos vacilar” disse o vereador Silvio em pronunciamento na Câmara de Vereadores da cidade.

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Bahia feira de santana Política

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