Vereador denuncia suspeita de assédio eleitoral na Prefeitura de Feira de Santana

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O vereador Silvio Dias (PT), de Feira de Santana, na Bahia, protocolou uma representação no Ministério Público Eleitoral (MPE) e no Ministério Público do Trabalho (MPT) para apurar suspeitas de assédio eleitoral contra servidores da prefeitura do município.

A denúncia tem como base um áudio divulgado pela imprensa local e nas redes sociais. Na gravação, supostos dirigentes da gestão municipal e parlamentares estariam ameaçando servidores para que participassem de um ato com ACM Neto, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

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A representação solicita que os fatos sejam investigados. A autenticidade do áudio e as circunstâncias das supostas ameaças ainda precisam ser esclarecidas.

Vereador cobra apuração

Em pronunciamento na Câmara Municipal de Feira de Santana, Silvio Dias defendeu que as instituições competentes apurem a veracidade das denúncias.

“É importante que as instituições tomem providências e apurem a veracidade, ou não, essas denúncias e áudios. Não podemos admitir nenhuma suspeita sobre o processo eleitoral, trata-se da eleição mais disputada de todos os tempos, não podemos vacilar” disse o vereador Silvio em pronunciamento na Câmara de Vereadores da cidade.