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ELEIÇÕES 2026

Embate digital: bastidores revelam por que Flávio cancelou live

Candidato à Presidência desistiu de transmissão ao vivo às vésperas de debate

Ane Catarine
Por
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação/Vittor Sales
Eleições 2026

O receio de uma comparação de audiência com a live do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pesou na decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL) de cancelar a transmissão ao vivo que faria na noite de quinta-feira, 22.

Segundo informações do jornal O Globo, aliados avaliaram que a mobilização em torno da iniciativa petista poderia atrair um público expressivo e deixar Flávio em uma situação desconfortável às vésperas do segundo turno.

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No entorno do candidato do PL, havia a percepção de que a live de Lula poderia alcançar números expressivos por reunir artistas, personalidades e apoiadores mobilizados nas redes sociais.

O aniversário da mulher do senador, Fernanda Bolsonaro, também foi apontado como motivo para o cancelamento.

Veja a homenagem de aniverário:

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Live de Lula foi um sucesso

Organizada com a participação do deputado federal André Janones (Rede-MG), responsável pelo chamado canal “Exército do Lula”, a live reuniu artistas e personalidades como o cantor Jão, as atrizes Camila Pitanga, Leandra Leal e Marieta Severo, o apresentador Serginho Groisman e a influenciadora Nath Finanças.

Janones e Lula durante a live
Janones e Lula durante a live - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo os organizadores, a transmissão alcançou cerca de 1,5 milhão de pessoas.

O número dá dimensão da mobilização digital em torno do presidente e ajuda a contextualizar o receio, atribuído a aliados de Flávio, de que uma disputa simultânea por audiência pudesse alimentar comparações entre os candidatos.

Durante a live, Lula afirmou que, caso seja reeleito, pretende discutir uma nova forma de governar, com maior participação popular.

O presidente relacionou a proposta à mobilização de estudantes, mulheres e trabalhadores ao longo do segundo turno.

“Depois da nossa vitória a gente vai ter que discutir um novo jeito de governar este país. A participação do povo nesta campanha, a saída na rua dos estudantes, das mulheres, dos trabalhadores, vai nos obrigar a fazer um novo jeito de governar”, disse.

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Disputa presidencial no segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro voltam a se enfrentar nas urnas no próximo domingo, 25, quando será realizada a votação do segundo turno das eleições de 2026.

Antes disso, os dois devem ficar cara a cara no último debate da eleição, promovido pela TV Globo nesta sexta-feira, 23.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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