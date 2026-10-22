Flávio cancela transmissão enquanto Lula estreia em live com 1,5 milhão de views

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A coincidência de horário entre duas transmissões políticas marcou a noite desta quinta-feira, 22, quando o presidente Lula (PT) participou de uma live organizada pelo deputado André Janones (Rede-MG) que passou de 1,5 milhão de visualizações simultâneas, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) cancelou a transmissão que faria no mesmo horário.

A equipe do senador informou que a decisão de suspender a tradicional live de quinta-feira foi motivada pelo aniversário de sua esposa, Fernanda Bolsonaro.

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A transmissão de Flávio estava prevista para as 19h e seria o único compromisso de sua agenda nesta quinta. O senador costuma utilizar o espaço no YouTube para conversar com apoiadores e comentar temas políticos, como parte de sua estratégia de comunicação direta pelas redes sociais.

Com o cancelamento, o candidato ficou sem compromissos de campanha até o fim de semana, quando tem previstos atos em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

Já a transmissão de Lula alcançou 1,5 milhão de espectadores simultâneos. A participação marcou a primeira vez que o presidente esteve em uma live desse formato. No segundo turno, a campanha petista tem buscado ampliar a presença do candidato nas redes sociais e aproximá-lo dos eleitores por meio de conversas diretas.