Após pesquisas, analista diz que Lula “começa a figurar com chances reais de vitória no domingo”

O cientista político Cláudio André de Souza indicou que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dado sinais de recuperação na disputa contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Em entrevista ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 22, o especialista destacou que as sondagens eleitorais têm registrado o crescimento do petista na reta final da eleição, cuja votação ocorre no próximo domingo, 25.

Conforme Cláudio André, as pesquisas, além de apontarem alta nas intenções de voto, trazem indicadores estratégicos favoráveis, como a melhoria na avaliação do governo Lula e a comparação do atual mandato com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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“As pesquisas apontam para um cenário de crescimento do presidente Lula, e essa variação positiva na intenção de votos também é acompanhada por outros indicadores que são importantes para a gente observar, como a aprovação e a avaliação positiva do governo. Isso confirma um movimento relevante diante de um cenário de empate técnico”, avaliou Cláudio André.

Favoritismo

Ao portal A TARDE, Cláudio André declarou que, apesar do crescimento de Lula, Flávio Bolsonaro ainda preserva ligeiro favoritismo na disputa pelo Palácio do Planalto por ter terminado o primeiro turno à frente. No entanto, o cientista político ressalta que o estreitamento das margens abre espaço concreto para uma virada petista.

“Há um empate técnico, mas o que a gente percebe é um cenário de crescimento do presidente Lula, o que de fato pode levar à sua vitória no próximo domingo. Entendo que Flávio Bolsonaro ainda seja o favorito pelas condições do primeiro turno, mas, diante dessas evidências, o presidente Lula começa a figurar com chances reais de reeleição”, disse o especialista.

Outro ponto levantado por Cláudio André é que, paralelamente à reação de Lula, as intenções de voto em Flávio Bolsonaro têm mostrado oscilação negativa nas últimas semanas, consolidando um quadro de indefinição.

“As pesquisas detectam uma queda na intenção de voto — mesmo que pontual e dentro da margem de erro — do candidato Flávio Bolsonaro. Esse resultado mostra que talvez estejamos diante de uma curva positiva do presidente Lula, o que agrada ao PT e mantém a mobilização nas redes e nas ruas para buscar a virada”, afirmou.

As pesquisas

A poucos dias da decisão de domingo, 25, duas pesquisas eleitorais indicam um acirramento na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Divulgados nesta semana, os levantamentos do Datafolha e da Quaest mostram o petista encostando no adversário, colocando o engajamento na reta final no centro das estratégias das campanhas.

No Datafolha divulgado nesta quinta-feira, 22, Lula e Flávio aparecem empatados com 50% dos votos válidos. Na primeira semana do segundo turno, o senador liderava por 52% a 48%. Na rodada anterior, a distância havia reduzido para 51% a 49%. Já na Quaest, divulgada na quarta-feira, 21, Flávio oscilou de 46% para 45% das intenções de voto totais, enquanto Lula permaneceu com 44%.

Os resultados são acompanhados de perto pela articulação petista nesta etapa decisiva, após Lula perder a liderança que ostentava no primeiro turno. A estratégia da campanha passou a focar em ampliação da presença digital, acenos socioeconômicos diretos e esforços para diminuir a abstenção entre eleitores de menor renda.

O levantamento do Datafolha, realizado entre terça-feira, 20, e quinta-feira, 22, ouviu 2.520 eleitores em 154 municípios, sob encomenda da Folha de S.Paulo e da TV Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com registro no TSE sob o número BR-09709/2026.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro também é de dois pontos percentuais e o registro no TSE é BR-08535/2026.

AtlasIntel

O levantamento do Instituto AtlasIntel, parceiro do Grupo A TARDE, para a disputa presidencial será divulgado no próximo sábado, 24. A sondagem trará o quadro consolidado da intenção de voto na véspera da ida dos brasileiros às urnas.