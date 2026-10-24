BRASILEIRÃO 2026
Chuva, polêmica e gol no fim: Bahia empata com o Santos
Esquadrão saiu na frente com um golaço de Juba, mas sofreu o empate de Luan Peres nos acréscimos
O Esporte Clube Bahia empatou com o Santos por 1 a 1 neste sábado, 24, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi marcado por polêmicas envolvendo Rodrigo Nestor e Neymar, além da forte chuva que atingiu a cidade paulista.
Com o resultado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, permaneceu na 7ª posição da Série A, agora com 50 pontos. O Esquadrão está a quatro pontos do G-4, que tem o Athletico como a primeira equipe dentro da zona de classificação para a Libertadores.
Como foi o jogo?
O duelo entre Santos e Bahia começou agitado, com uma chance clara para o Peixe logo aos quatro segundos de jogo. O Tricolor respondeu rapidamente em um lance que gerou reclamações contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio, que não marcou pênalti após uma falta de Philippe Coutinho em Erick Pulga dentro da área santista. O VAR não recomendou a revisão do lance.
Pouco tempo depois, o Santos chegou a abrir o placar com Coutinho, após cobrança de escanteio de Neymar. No entanto, o gol foi anulado porque a bola havia saído de campo durante o cruzamento do camisa 10.
Apesar da forte pressão santista e da chuva intensa, que provocou a formação de diversas poças no gramado da Vila Belmiro, o Bahia abriu o placar com um golaço de Luciano Juba. Já na reta final do primeiro tempo, Marcos Victor levantou a bola na área, e a defesa santista afastou o perigo. A sobra ficou limpa para o camisa 46, que soltou um chutaço e superou o goleiro Diógenes.
Antes de a bola voltar a rolar para o segundo tempo, Neymar foi expulso por violar a chamada “Lei Vini Jr.”, após tapar a boca com a mão enquanto falava com Rodrigo Nestor. O episódio deu sequência a uma discussão que havia começado no fim da etapa inicial. Após o meio-campista do Bahia relatar o ocorrido ao árbitro Sávio Pereira Sampaio, o juiz consultou o VAR e expulsou o camisa 10 santista com cartão vermelho.
Com a bola rolando, o segundo tempo teve menos oportunidades do que a etapa inicial, em razão das condições do gramado da Vila Belmiro, bastante encharcado pela chuva. Ainda assim, o Santos conseguiu balançar as redes, mas teve o gol novamente anulado. Desta vez, Alencar estava em posição irregular antes de tocar para Gabigol empurrar a bola para o fundo das redes.
Na reta final da partida, porém, o Santos chegou ao empate após muita insistência. Já nos acréscimos, Luan Peres subiu de cabeça para completar a cobrança de escanteio e deixar tudo igual na Vila Belmiro.
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Qual é o próximo jogo do Bahia?
O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o São Paulo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Ficha técnica
Santos x Bahia
Campeonato Brasileiro — 32ª rodada
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Data: 24 de outubro de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
- Quarto árbitro: Tarcisio Nascimento Matos (TO)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Escalações de Santos x Bahia
- Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca.
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.