Parte da estrutura da Vila Belmiro cede sobre torcida do Bahia

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A forte chuva que atingiu Santos (SP) durante o confronto entre Santos e Esporte Clube Bahia, neste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou danos à estrutura da Vila Belmiro. Parte da cobertura do estádio cedeu sobre o setor destinado à torcida visitante, onde estavam os torcedores tricolores.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um pedaço da estrutura caindo sobre o espaço ocupado pelos torcedores do Bahia.

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Confira:

A reportagem do portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do Bahia para buscar mais informações acerca do caso, mas, até o momento da publicação, não obteve resposta. Em caso de conhecimento dos fatos, a matéria será atualizada.

Defesa Civil alertou para temporal em Santos

A intensidade da chuva levou a Defesa Civil a emitir um alerta severo às 21h10 deste sábado, 24, para a região de Santos, enquanto Santos e Bahia se enfrentavam pelo Brasileirão.



Segundo o comunicado enviado aos celulares, a instabilidade climática poderia vir acompanhada de raios, ventos fortes e condições favoráveis à ocorrência de granizo.



Bahia sofre empate no fim

O Bahia esteve muito próximo de conquistar os três pontos, mas cedeu o empate ao Santos nos acréscimos da partida. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou aos 50 pontos e permaneceu na 7ª posição da Série A, a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4 da competição.