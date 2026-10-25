“Virou várzea”: Ceni detona jogo contra o Santos e cobra Neymar

Após a partida contra o Santos, neste sábado, 24, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni, do Esporte Clube Bahia, afirmou que foi favorável à paralisação do jogo devido às fortes chuvas e comentou a polêmica envolvendo Neymar e Rodrigo Nestor.



Ceni e Cuca pediram a paralisação da partida

Durante a entrevista coletiva após o apito final, o comandante tricolor disse que, em consenso com Cuca, técnico do Santos, pediu à arbitragem a interrupção do duelo. No entanto, diante da pressão dos jogadores de ambas as equipes, que queriam dar continuidade à partida, os treinadores cederam e “deixaram” o jogo seguir. Ceni, porém, garantiu que o confronto já havia se tornado inviável naquelas condições.

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“Chegou um ponto que a bola não rolava mais e eu e Cuca fomos pedir para parar o jogo, que começou muito promissor. Os jogadores queriam continuar jogando, dos dois lados. Eu acho que é pior para os dois times, mas se os atletas que estão em campo queriam jogar, deixamos rolar”, disse o técnico.

O jogo acabou aos 20 minutos, é até feio passar uma coisa dessa na televisão. Até a vantagem de um jogador a mais é perdida. A chuva estragou o jogo, acabou com o jogo Rogério Ceni - técnico do Bahia

Treinador classificou duelo como inviável devido à chuva

Rogério Ceni afirmou que teria optado por interromper a partida para que ela fosse retomada neste domingo, 25, ou na segunda-feira, 26. O treinador ressaltou que, antes de a chuva se intensificar na Vila Belmiro, Santos e Bahia protagonizavam um grande duelo, mas que as condições do gramado comprometeram o espetáculo.

Era para ser um grande jogo, mas se tornou várzea, inviável para a prática do futebol", pontuou o comandante tricolor Ceni - treinador do Bahia

Ceni comenta expulsão de Neymar e polêmica com Nestor

Durante a entrevista coletiva, Rogério Ceni também comentou a expulsão de Neymar e o desentendimento do camisa 10 santista com o meio-campista Rodrigo Nestor, do Bahia.



O treinador afirmou que não tem problemas com Neymar em razão do empurrão recebido durante a partida e classificou o episódio como algo natural do jogo. No entanto, destacou que o atacante precisa se policiar em relação ao que disse ao jogador tricolor, sem revelar o teor da discussão entre os dois.



“A idade é muito diferente, quando eu jogava ele era jovem ainda. É o jogador mais talentoso dessa geração, eu tenho um respeito e uma admiração futebolística. Com relação a parte comigo, eu tenho zero problema, isso é do jogo, ele defende o Santos, e eu o Bahia. Conversei com ele que achei que era uma situação do jogo. A parte do Nestor, ele deu entrevista para vocês, então fica registrado o que ele falou. Mas não tira o carinho e a admiração que eu vejo que os jovens têm com ele”, pontuou o treinador.

Sobre a parte do Nestor, não vou repetir, é algo que ele (Neymar) tem que se policiar Rogério Ceni - comandante do Bahia

Bahia sofre empate nos acréscimos e segue em 7º lugar

O Bahia esteve perto de conquistar a vitória na Vila Belmiro, mas sofreu o empate nos acréscimos. Com o resultado de 1 a 1, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou aos 50 pontos e permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4 da competição.



Qual é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o São Paulo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

