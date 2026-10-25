SELEÇÃO BRASILEIRA
Destaque do Bahia, Juba aparece na pré-lista de Ancelotti para o Brasil
Artilheiro do Bahia em 2026, lateral-esquerdo está na pré-lista do treinador italiano
O lateral-esquerdo Luciano Juba, do Esporte Clube Bahia, está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, durante a Data Fifa de novembro. A informação foi divulgada pelo ge.
Com Juba entre os nomes cotados, o treinador italiano divulgará a lista com os 26 convocados para os jogos contra Japão e Singapura nesta quinta-feira, 29, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ).
Amistosos do Brasil na próxima Data Fifa:
- Brasil x Japão: 14 de novembro de 2026 (sábado), às 7h15 (horário de Brasília).
- Singapura x Brasil: 17 de novembro de 2026 (terça-feira), às 7h (horário de Brasília).
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Luciano Juba busca segunda convocação para a Seleção Brasileira
Em 2026, Luciano Juba é o principal destaque do Bahia e vive a expectativa de representar a Seleção Brasileira pela segunda vez. Em novembro de 2025, o lateral foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, mas não chegou a entrar em campo.
Lateral do Bahia é o quarto maior artilheiro do Brasileirão
Na atual temporada, Juba é o artilheiro do Bahia, com 12 gols marcados, sendo 11 deles no Campeonato Brasileiro. A marca inclui o golaço anotado no empate contra o Santos, no último sábado, 24, pela 32ª rodada do Brasileirão.
Além de ser o principal goleador do Esquadrão, o lateral-esquerdo também figura entre os maiores artilheiros da Série A, ocupando a quarta posição no ranking. Até o momento, apenas Viveros, Pedro e Gabigol marcaram mais gols do que ele na competição.