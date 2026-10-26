Willian José compartilha vídeo chamando Nordeste de "câncer do país"

As eleições presidenciais do último domingo, 25, mobilizaram todo o país, inclusive as figuras públicas. Dentre elas, o atacante Willian José, do Bahia, se tornou alvo de críticas nas redes sociais após compartilhar vídeos com ataques à população nordestina, na sequência do segundo turno das eleições.

As publicações, feitas no perfil do jogador no Instagram, provocaram indignação entre torcedores tricolores, que passaram a cobrar explicações do atleta e uma manifestação oficial do clube, seguidas de um texto publicado pelo jogador explicando seu posicionamento.

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A repercussão ganhou força porque Willian José, de 34 anos, nasceu em Porto Calvo, no interior de Alagoas, um dos nove estados do Nordeste. O atacante defende o Bahia desde 2025, quando retornou ao futebol brasileiro após uma longa passagem pela Europa.

Em um dos vídeos compartilhados, o autor critica os eleitores nordestinos pelo apoio majoritário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para o quarto mandato. O conteúdo também apresenta ofensas à população da região e associa o comportamento eleitoral à dependência de benefícios sociais.

Publicações provocam reação da torcida

Os vídeos começaram a circular após a divulgação do resultado das eleições presidenciais. Um dos conteúdos compartilhados por Willian José foi publicado originalmente pelo perfil de Emerson Barreto e reproduzido pelo atacante durante a madrugada desta segunda-feira, 26.

A atitude provocou reações negativas entre torcedores do Bahia, que questionaram o compartilhamento de mensagens consideradas ofensivas à população nordestina.

Nas redes sociais, alguns tricolores pediram que a diretoria se posicionasse sobre o episódio, enquanto outros foram além e defenderam a rescisão do contrato do jogador. O fato de o atacante ser nordestino e atuar por um clube de Salvador também foi mencionado nas críticas.

Lula - Foto: Evaristo Sá | AFP

O que dizia o vídeo?

No vídeo compartilhado, o empreendedor Emerson Barreto afirmou que o Nordeste quer o auxílio do Estado, além da "gratidão infinita, porque a peste do Estado só ajudou nos três primeiros anos de governo desse f****".

"Aí agora, esse desgraçado não consegue fazer nada. F***-se! Vai tomar no **, p****. No final das contas, eu sou milionário, eu quero que você se f***, então. Você vai ficar no seu país de merda. Entendeu?", continuou.

"Sabe por quê? Porque vocês confundem nas cabeças de vocês, você acham que a gente que se tornou rico, a gente é bolsonarista, porque a gente é a elite. Mas a elite é a p**** do Wagner Moura, a elite é a p**** do José de Abreu, desgraça! Eles que são a elite, p****! Vai tomar no seu **!", prosseguiu.

"Eu tô aqui me fudendo de trabalhar pagando imposto, desgraça! Entendeu? É isso, porra! Então é cada um por si, eu vou pra fora da merda desse país, vou dar minha saída fiscal, vou pra p**** do Paraguai, vou ter minhas contas lá, vou ficar em algum país lá na Europa ou lá na p**** dos Estados Unidos e eu quero que você vá tomar no seu **!", continuou.

"Nordeste, você é um câncer desse país e eu quero que se f***... Ah, não gostou da forma que eu falei, não? Tome no seu **, porra! Entendeu? Tome no seu **, deixa aqui de seguir! Não gostou, não? Vai se f****, p****! Mais uma vez, eu quero que você tome no **, 13 vezes, mais 22! Vai se f****! É isso que eu quero aí, essa desgraça aqui, ó! Tá com 51%, vai tomar no seu **! Entendeu? É isso!", finalizou.

Willian José se pronunciou

Após a repercussão, o jogador voltou aos stories para se justificar pela publicação do vídeo, explicando os ideais que o levaram a repostar o reels.

"Sou Nordestino e moro no Nordeste! Minha família é Nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles", escreveu.

"Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida... Que nosso futuro seja melhor!", finalizou.

Storie de Willian José - Foto: Reprodução I Instagram

Nordeste teve papel importante na reeleição de Lula

As publicações ocorreram após a confirmação da vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59.826.041 votos, ou 48,21%.

O Nordeste teve participação importante na vitória do petista, com Lula vencendo nos nove estados da região, onde conquistou aproximadamente 69,4% dos votos válidos, abrindo uma vantagem de cerca de 13,7 milhões de votos sobre o adversário.

Na Bahia, o presidente reeleito recebeu 71,31% dos votos válidos. Em Alagoas, estado natal de Willian José, alcançou 60,77%.