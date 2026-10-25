Do encantamento europeu à amarra continental: o abismo entre a Champions e as Américas

Repito: o futebol teve um período de grande encantamento nos anos 1960 e 1970, quando predominavam a inventividade, a fantasia, a ofensividade, a habilidade e os devaneios individualistas. A partir dos anos 1980, com a evolução científica, houve, progressivamente, uma grande valorização da estratégia, do planejamento, da disciplina tática e do jogo coletivo. O futebol se tornou mais previsível e mais defensivo. Um time esperava o outro para contra-atacar e poucas grandes jogadas aconteciam. Com isso, diminuiu o número de gols. O futebol ficou mais amarrado e feio.

Nos últimos anos, houve uma conciliação entre o prazer e o dever, entre a improvisação e o planejamento. Os grandes times e seleções europeias jogam um futebol mais intenso, de mais riscos e com muito mais gols. Em vez de marcar mais atrás para contra-atacar, as equipes pressionam para tentar recuperar a bola mais perto do outro gol. Por outro lado, correm mais riscos de deixar muitos espaços na defesa, ainda mais que os defensores também avançam na marcação.

Tudo sobre Coluna do Tostão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O espetáculo europeu e a rotação de meio-campo na Champions

As partidas entre as grandes equipes, como vimos no meio de semana pela Liga dos Campeões, foram espetaculares e com grande número de gols. A média na última rodada foi maior que quatro gols por jogo. O placar poderia ter sido muito maior na vitória do PSG sobre o Barcelona por 4 a 2, pois os dois times tiveram muitas outras chances claras de marcar. Dois dos quatro gols do PSG foram marcados por meio-campistas (Vitinha e Fabián Ruíz). Os dois e mais João Neves formam um trio de meio-campistas que se alternam na marcação, na construção e na chegada ao ataque.

Bayern de Munique e Arsenal fizeram partida parecida no empate por 2 a 2. Um dos gols do Arsenal foi marcado pelo meio-campista Declan Rice, que iniciou a jogada no próprio campo, tocou, recebeu, penetrou e fez um belíssimo gol. O centroavante Harry Kane foi, como sempre, o destaque no Bayern, jogando de uma área à outra.

O futebol travado na Libertadores e a eliminação dos favoritos

Enquanto isso, acontece outro futebol nas decisões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Palmeiras repetiu a estratégia do primeiro jogo: marcou com nove jogadores recuados, perto da área, e nos pênaltis eliminou o Fluminense. Na outra semifinal, o Flamengo, no Maracanã, repetiu a má atuação da primeira partida e foi eliminado nos pênaltis pelo Estudiantes. Os dois jogos entre Palmeiras e Fluminense e os dois entre Flamengo e Estudiantes foram fracos.

O Fluminense, nos confrontos contra Flamengo e Palmeiras, tem tido boas atuações, no mesmo nível ou até melhores do que os rivais, mesmo sem ter jogadores tão badalados. Na parada técnica no segundo tempo contra o Palmeiras, quando o jogo estava 0 a 0, o modesto e interino técnico Marcão disse aos jogadores para esquecerem a estratégia e tentarem com intensidade o gol. Ele não quis desprezar a tática, apenas enfatizou que era o momento de transbordamento da alma para vencer o jogo. O Flu ganhou por 1 a 0, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Entre a técnica e a alma: as transformações de um mundo confuso

O futebol e o mundo incendiário que vivemos atualmente passam por transformações que podem ser passageiras ou duradouras, permanentes, mesmo que não sejam eternas. É preciso separar as duas situações.

Não é fácil. Elas se misturam. O mundo está confuso.