DECISÃO!
Bahia enfrenta o Flamengo por vaga na final da Copa do Brasil Feminina
Mulheres de Aço enfrentam o Flamengo na semifinal da competição, com o primeiro jogo em Salvador
O Esporte Clube Bahia já sabe quem vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil Feminina. As Mulheres de Aço vão disputar uma vaga na decisão contra o Flamengo, conforme definido em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 23.
Veja:
As datas-base dos confrontos da semifinal são 4 e 8 de novembro. O primeiro jogo será disputado com mando de campo do Bahia, enquanto a partida de volta terá o Flamengo como mandante.
O Bahia garantiu vaga entre os quatro melhores da competição após vencer o São Paulo nos dois jogos das quartas de final: por 2 a 1, na ida, e por 1 a 0, na volta.
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Confira os confrontos da semifinal, com os mandantes do primeiro jogo à esquerda:
- Bahia x Flamengo
- Internacional x Bragantino
Próximas datas da Copa do Brasil Feminina 2026
- Semifinais: 4 e 8 de novembro;
- Finais: 11 e 15 de novembro.
Premiação
O Bahia já garantiu cerca de R$ 140 mil cada pela classificação à semifinal. As equipes agora disputam uma vaga na decisão, que renderá mais R$ 200 mil aos finalistas.
O vice-campeão receberá R$ 550 mil, enquanto o campeão ficará com o prêmio de R$ 1,1 milhão.
Confira a premiação da Copa do Brasil Feminina por fase:
- Fase preliminar: R$ 40 mil (quatro clubes);
- 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: R$ 100 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 120 mil (oito clubes);
- Semifinal: R$ 140 mil (quatro clubes);
- Final: R$ 200 mil (dois clubes);
- Vice-campeão: R$ 550 mil;
- Campeão: R$ 1,1 milhão.