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HOME > esportes > E.C.BAHIA

DECISÃO!

Bahia enfrenta o Flamengo por vaga na final da Copa do Brasil Feminina

Mulheres de Aço enfrentam o Flamengo na semifinal da competição, com o primeiro jogo em Salvador

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Após eliminar o São Paulo nas quartas de final, o Bahia encara o Flamengo por uma vaga na decisão
Após eliminar o São Paulo nas quartas de final, o Bahia encara o Flamengo por uma vaga na decisão - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia já sabe quem vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil Feminina. As Mulheres de Aço vão disputar uma vaga na decisão contra o Flamengo, conforme definido em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 23.

Veja:

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As datas-base dos confrontos da semifinal são 4 e 8 de novembro. O primeiro jogo será disputado com mando de campo do Bahia, enquanto a partida de volta terá o Flamengo como mandante.

O Bahia garantiu vaga entre os quatro melhores da competição após vencer o São Paulo nos dois jogos das quartas de final: por 2 a 1, na ida, e por 1 a 0, na volta.

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Confira os confrontos da semifinal, com os mandantes do primeiro jogo à esquerda:

  • Bahia x Flamengo
  • Internacional x Bragantino

Próximas datas da Copa do Brasil Feminina 2026

  • Semifinais: 4 e 8 de novembro;
  • Finais: 11 e 15 de novembro.

Premiação

O Bahia já garantiu cerca de R$ 140 mil cada pela classificação à semifinal. As equipes agora disputam uma vaga na decisão, que renderá mais R$ 200 mil aos finalistas.

O vice-campeão receberá R$ 550 mil, enquanto o campeão ficará com o prêmio de R$ 1,1 milhão.

Confira a premiação da Copa do Brasil Feminina por fase:

  • Fase preliminar: R$ 40 mil (quatro clubes);
  • 1ª fase: R$ 50 mil (32 clubes);
  • 2ª fase: R$ 70 mil (32 clubes);
  • 3ª fase: R$ 80 mil (32 clubes);
  • Oitavas de final: R$ 100 mil (16 clubes);
  • Quartas de final: R$ 120 mil (oito clubes);
  • Semifinal: R$ 140 mil (quatro clubes);
  • Final: R$ 200 mil (dois clubes);
  • Vice-campeão: R$ 550 mil;
  • Campeão: R$ 1,1 milhão.
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Tags

Copa do Brasil Feminina Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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