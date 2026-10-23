Bahia enfrenta o Flamengo por vaga na final da Copa do Brasil Feminina

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Bahia já sabe quem vai enfrentar na semifinal da Copa do Brasil Feminina. As Mulheres de Aço vão disputar uma vaga na decisão contra o Flamengo, conforme definido em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 23.



Veja:

As datas-base dos confrontos da semifinal são 4 e 8 de novembro. O primeiro jogo será disputado com mando de campo do Bahia, enquanto a partida de volta terá o Flamengo como mandante.



O Bahia garantiu vaga entre os quatro melhores da competição após vencer o São Paulo nos dois jogos das quartas de final: por 2 a 1, na ida, e por 1 a 0, na volta.





Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira os confrontos da semifinal, com os mandantes do primeiro jogo à esquerda:

Bahia x Flamengo

Internacional x Bragantino

Próximas datas da Copa do Brasil Feminina 2026

Semifinais : 4 e 8 de novembro;

: 4 e 8 de novembro; Finais : 11 e 15 de novembro.

Premiação

O Bahia já garantiu cerca de R$ 140 mil cada pela classificação à semifinal. As equipes agora disputam uma vaga na decisão, que renderá mais R$ 200 mil aos finalistas.



O vice-campeão receberá R$ 550 mil, enquanto o campeão ficará com o prêmio de R$ 1,1 milhão.



Confira a premiação da Copa do Brasil Feminina por fase: