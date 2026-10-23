Adversário do Bahia, Santos tem seis desfalques para duelo decisivo

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Santos, que chega ao "duelo de seis pontos" com uma série de desfalques.



Para a partida contra o Bahia, o técnico Cuca não poderá contar com seis atletas, todos entregues ao departamento médico do clube.



Além do zagueiro Lucas Veríssimo, que teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o Santos também não contará com o lateral-esquerdo Escobar, o volante Willian Arão e o meio-campista Arthur, todos em recuperação de problemas musculares. O goleiro Gabriel Brazão e o lateral Vinicius Lira completam a lista de desfalques e estão no departamento médico há mais tempo.



Confira os desfalques do Santos para o duelo contra o Bahia:

Lucas Veríssimo;

Escobar;

Willian Arão;

Arthur;

Vinicius Lira;

Gabriel Brazão.

Por outro lado, Cuca terá à disposição praticamente todo o elenco que venceu o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), na última rodada. Entre os jogadores disponíveis estão Neymar, Philippe Coutinho, Gabigol e Éverton Cebolinha.



Dessa forma, uma provável escalação do Santos para enfrentar o Bahia é: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Gabriel Bontempo, Philippe Coutinho, Neymar e Éverton Cebolinha; Gabigol.





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Bahia também tem desfalques para enfrentar o Santos

Apesar de o Santos ter uma série de desfalques, o Bahia também não estará com força máxima. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Jean Lucas e Román Gómez, que cumprirão suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo, na rodada passada.



Duelo ganha contornos decisivos na briga por uma vaga na Libertadores

Após a derrota para o Flamengo, o Bahia caiu para a 7ª posição da Série A, com 49 pontos. Com isso, foi ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG, além de ver o Santos se aproximar na tabela, com 45 pontos.



Atualmente, a diferença entre Bahia e Santos é de quatro pontos. Em caso de derrota do Tricolor baiano, a distância para a equipe santista cairá para apenas um ponto, faltando seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.



Na configuração atual da tabela, o Bahia está a dois pontos do G-4 e do G-5, ocupados por Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, ambos com 51 pontos.