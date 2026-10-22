BRASILEIRÃO 2026
Santos x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Esquadrão visita o Peixe pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Esporte Clube Bahia enfrenta o Santos neste sábado, 24, às 21h, em Santos (SP), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chega o Bahia?
O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, visita o Santos após sofrer uma derrota acachapante para o Flamengo, no último domingo, 18, resultado que tirou o Esquadrão do G-6 do Brasileirão.
Atualmente, o Bahia ocupa a 7ª posição da Série A, com 49 pontos conquistados. A equipe foi ultrapassada por Cruzeiro e Atlético-MG na tabela de classificação e é perseguida de perto pelo Santos.
Como chega o Santos?
O Santos, por outro lado, vem de uma vitória expressiva de virada sobre o Fluminense, fora de casa, resultado que aproximou o clube da disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.
Na configuração atual da tabela, o Santos aparece na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, quatro a menos que o Bahia. Em caso de vitória santista, a diferença cairá para apenas um ponto, e o Peixe entrará de vez na disputa pelas primeiras posições da competição.
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Onde assistir a Santos x Bahia?
- A partida terá transmissão do Premiere, no pay-per-view, e do SporTV, na TV fechada.
Desfalques de Santos x Bahia
Santos
- Lucas Veríssimo (lesionado)
- Escobar (lesionado)
- Willian Arão (lesionado)
- Arthur (lesionado)
- Vini Lira (lesionado)
- Gabriel Brazão (em recuperação)
Bahia
- Jean Lucas (suspenso)
- Román Gómez (suspenso)
- Léo Vieira (lesionado)
Prováveis escalações de Santos x Bahia
- Santos: Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gabriel Bontempo, G. Henrique e Neymar; Cebolinha, Gabriel Barbosa e Coutinho. Técnico: Cuca.
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Palpites para Santos x Bahia
- Marcos Valença: Santos 1 x 1 Bahia.
- Gustavo Zambianco: Santos 1 x 0 Bahia.
Arbitragem de Santos x Bahia
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
- Quarto árbitro: Tarcisio Nascimento Matos (TO)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)