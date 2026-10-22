Santos x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Santos neste sábado, 24, às 21h, em Santos (SP), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, visita o Santos após sofrer uma derrota acachapante para o Flamengo, no último domingo, 18, resultado que tirou o Esquadrão do G-6 do Brasileirão.



Atualmente, o Bahia ocupa a 7ª posição da Série A, com 49 pontos conquistados. A equipe foi ultrapassada por Cruzeiro e Atlético-MG na tabela de classificação e é perseguida de perto pelo Santos.



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Como chega o Santos?

O Santos, por outro lado, vem de uma vitória expressiva de virada sobre o Fluminense, fora de casa, resultado que aproximou o clube da disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.



Na configuração atual da tabela, o Santos aparece na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, quatro a menos que o Bahia. Em caso de vitória santista, a diferença cairá para apenas um ponto, e o Peixe entrará de vez na disputa pelas primeiras posições da competição.

Onde assistir a Santos x Bahia?

A partida terá transmissão do Premiere , no pay-per-view, e do SporTV , na TV fechada.

Desfalques de Santos x Bahia

Santos

Lucas Veríssimo (lesionado)

(lesionado) Escobar (lesionado)

(lesionado) Willian Arão (lesionado)

(lesionado) Arthur (lesionado)

(lesionado) Vini Lira (lesionado)

(lesionado) Gabriel Brazão (em recuperação)

Bahia

Jean Lucas (suspenso)

(suspenso) Román Gómez (suspenso)

(suspenso) Léo Vieira (lesionado)

Prováveis escalações de Santos x Bahia

Santos : Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gabriel Bontempo, G. Henrique e Neymar; Cebolinha, Gabriel Barbosa e Coutinho. Técnico : Cuca.

: Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gabriel Bontempo, G. Henrique e Neymar; Cebolinha, Gabriel Barbosa e Coutinho. : Cuca. Bahia : Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

Palpites para Santos x Bahia

Marcos Valença: Santos 1 x 1 Bahia.

Santos 1 x 1 Bahia. Gustavo Zambianco : Santos 1 x 0 Bahia.

Arbitragem de Santos x Bahia