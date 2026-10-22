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BRASILEIRÃO 2026

Santos x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Esquadrão visita o Peixe pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni
Por
Bahia encara o Santos em duelo decisivo
Bahia encara o Santos em duelo decisivo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Santos neste sábado, 24, às 21h, em Santos (SP), em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?

O Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, visita o Santos após sofrer uma derrota acachapante para o Flamengo, no último domingo, 18, resultado que tirou o Esquadrão do G-6 do Brasileirão.

Atualmente, o Bahia ocupa a 7ª posição da Série A, com 49 pontos conquistados. A equipe foi ultrapassada por Cruzeiro e Atlético-MG na tabela de classificação e é perseguida de perto pelo Santos.

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Como chega o Santos?

O Santos, por outro lado, vem de uma vitória expressiva de virada sobre o Fluminense, fora de casa, resultado que aproximou o clube da disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

Na configuração atual da tabela, o Santos aparece na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, quatro a menos que o Bahia. Em caso de vitória santista, a diferença cairá para apenas um ponto, e o Peixe entrará de vez na disputa pelas primeiras posições da competição.

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Onde assistir a Santos x Bahia?

  • A partida terá transmissão do Premiere, no pay-per-view, e do SporTV, na TV fechada.

Desfalques de Santos x Bahia

Santos

  • Lucas Veríssimo (lesionado)
  • Escobar (lesionado)
  • Willian Arão (lesionado)
  • Arthur (lesionado)
  • Vini Lira (lesionado)
  • Gabriel Brazão (em recuperação)

Bahia

  • Jean Lucas (suspenso)
  • Román Gómez (suspenso)
  • Léo Vieira (lesionado)

Prováveis escalações de Santos x Bahia

  • Santos: Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gabriel Bontempo, G. Henrique e Neymar; Cebolinha, Gabriel Barbosa e Coutinho. Técnico: Cuca.
  • Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Palpites para Santos x Bahia

  • Marcos Valença: Santos 1 x 1 Bahia.
  • Gustavo Zambianco: Santos 1 x 0 Bahia.

Arbitragem de Santos x Bahia

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acacio Menezes Leao (PA)
  • Quarto árbitro: Tarcisio Nascimento Matos (TO)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia santos

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