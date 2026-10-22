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BAHIA NA COPA!

Joia do Bahia vai à Copa do Mundo e desfalca o clube no Brasileirão

Kauê Furquim, atacante da base do Bahia foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17

Téo Mazzoni
Por
Kauê Furquim defenderá a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, no Catar.
Kauê Furquim defenderá a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, no Catar. - Foto: Reprodução / CBF

O atacante Kauê Furquim, do Esporte Clube Bahia, foi convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. Nesta quinta-feira, 22, o técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou a lista com o nome da joia da base do Esquadrão de Aço, ao lado de outros 20 jogadores que disputarão o Mundial da categoria, no Catar, em novembro.

Com Kauê Furquim entre os convocados, o Brasil integra o Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A Seleção Brasileira fará sua estreia no dia 21 de novembro, contra os irlandeses. A competição será disputada entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro.

A Seleção Brasileira Sub-17 se apresentará no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a etapa final de preparação para o Mundial. A delegação embarcará para o Catar no dia 14 do mesmo mês.

Confira os 21 convocados

Goleiros

  • Arthur do Vale — Santos
  • Arthur Sehn — Athletico-PR
  • Gabriel Werneck — Flamengo

Laterais

  • Marcos Pesseti — Athletico-PR
  • Samuel Almeida — Atlético-MG
  • Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

  • Breno Sales — Vasco
  • Daniel Silva — Flamengo
  • David Brendo — Grêmio
  • Iago Machado — Corinthians

Meio-campistas

  • Andrey Oliveira — Fluminense
  • Eduardo Conceição — Palmeiras
  • Eduardo Pape — Cruzeiro
  • Leonardo Cerci — Athletico-PR
  • Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

  • João França — Palmeiras
  • João Vitor — Flamengo
  • Kauê Furquim — Bahia
  • Lucas Emanuel — Botafogo
  • Riquelme Henrique — Atlético-MG
  • Rodrigo Junior — Vasco

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Joia vai desfalcar o Bahia na reta final do Brasileirão

Convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-17, Kauê Furquim desfalcará o Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro, que tem encerramento previsto para o dia 2 de dezembro.

Como a apresentação à Seleção Brasileira está marcada para 3 de novembro, e o Mundial será disputado durante o período de 19 de novembro e 13 de dezembro, o atacante ficará fora dos últimos cinco jogos do Esquadrão na competição, contra Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG.

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Tags

Esporte Clube Bahia Kauê Furquim seleção brasileira

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