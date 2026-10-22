BAHIA NA COPA!
Joia do Bahia vai à Copa do Mundo e desfalca o clube no Brasileirão
Kauê Furquim, atacante da base do Bahia foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17
O atacante Kauê Furquim, do Esporte Clube Bahia, foi convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. Nesta quinta-feira, 22, o técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou a lista com o nome da joia da base do Esquadrão de Aço, ao lado de outros 20 jogadores que disputarão o Mundial da categoria, no Catar, em novembro.
Com Kauê Furquim entre os convocados, o Brasil integra o Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A Seleção Brasileira fará sua estreia no dia 21 de novembro, contra os irlandeses. A competição será disputada entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro.
A Seleção Brasileira Sub-17 se apresentará no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a etapa final de preparação para o Mundial. A delegação embarcará para o Catar no dia 14 do mesmo mês.
Confira os 21 convocados
Goleiros
- Arthur do Vale — Santos
- Arthur Sehn — Athletico-PR
- Gabriel Werneck — Flamengo
Laterais
- Marcos Pesseti — Athletico-PR
- Samuel Almeida — Atlético-MG
- Richard Wendel — Fluminense
Zagueiros
- Breno Sales — Vasco
- Daniel Silva — Flamengo
- David Brendo — Grêmio
- Iago Machado — Corinthians
Meio-campistas
- Andrey Oliveira — Fluminense
- Eduardo Conceição — Palmeiras
- Eduardo Pape — Cruzeiro
- Leonardo Cerci — Athletico-PR
- Lucca Caramico — Corinthians
Atacantes
- João França — Palmeiras
- João Vitor — Flamengo
- Kauê Furquim — Bahia
- Lucas Emanuel — Botafogo
- Riquelme Henrique — Atlético-MG
- Rodrigo Junior — Vasco
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Convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-17, Kauê Furquim desfalcará o Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro, que tem encerramento previsto para o dia 2 de dezembro.
Como a apresentação à Seleção Brasileira está marcada para 3 de novembro, e o Mundial será disputado durante o período de 19 de novembro e 13 de dezembro, o atacante ficará fora dos últimos cinco jogos do Esquadrão na competição, contra Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG.