Joia do Bahia vai à Copa do Mundo e desfalca o clube no Brasileirão

O atacante Kauê Furquim, do Esporte Clube Bahia, foi convocado para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. Nesta quinta-feira, 22, o técnico Carlos Eduardo Patetuci anunciou a lista com o nome da joia da base do Esquadrão de Aço, ao lado de outros 20 jogadores que disputarão o Mundial da categoria, no Catar, em novembro.



Com Kauê Furquim entre os convocados, o Brasil integra o Grupo I, ao lado de Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A Seleção Brasileira fará sua estreia no dia 21 de novembro, contra os irlandeses. A competição será disputada entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro.



A Seleção Brasileira Sub-17 se apresentará no dia 3 de novembro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para iniciar a etapa final de preparação para o Mundial. A delegação embarcará para o Catar no dia 14 do mesmo mês.

Confira os 21 convocados

Goleiros

Arthur do Vale — Santos

Arthur Sehn — Athletico-PR

Gabriel Werneck — Flamengo

Laterais

Marcos Pesseti — Athletico-PR

Samuel Almeida — Atlético-MG

Richard Wendel — Fluminense

Zagueiros

Breno Sales — Vasco

Daniel Silva — Flamengo

David Brendo — Grêmio

Iago Machado — Corinthians

Meio-campistas

Andrey Oliveira — Fluminense

Eduardo Conceição — Palmeiras

Eduardo Pape — Cruzeiro

Leonardo Cerci — Athletico-PR

Lucca Caramico — Corinthians

Atacantes

João França — Palmeiras

João Vitor — Flamengo

Kauê Furquim — Bahia

Lucas Emanuel — Botafogo

Riquelme Henrique — Atlético-MG

Rodrigo Junior — Vasco





Joia vai desfalcar o Bahia na reta final do Brasileirão

Convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-17, Kauê Furquim desfalcará o Bahia na reta final do Campeonato Brasileiro, que tem encerramento previsto para o dia 2 de dezembro.



Como a apresentação à Seleção Brasileira está marcada para 3 de novembro, e o Mundial será disputado durante o período de 19 de novembro e 13 de dezembro, o atacante ficará fora dos últimos cinco jogos do Esquadrão na competição, contra Cruzeiro, Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG.