Há 14 anos, Bahia calou a Vila Belmiro contra o Santos de Neymar

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste sábado (24), às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Santos, que deverá contar com Neymar pela primeira vez contra o Tricolor desde o retorno do craque ao futebol brasileiro, em janeiro de 2025.



Desde então, Bahia e Santos se enfrentaram três vezes, em partidas válidas pelas edições de 2025 e 2026 do Brasileirão, mas nenhum dos confrontos contou com a presença do camisa 10 santista.



Agora, quase dois anos após seu retorno ao Brasil, Neymar estará à disposição do Santos para enfrentar o Bahia, equipe contra a qual não joga há mais de uma década. E o último confronto entre os times com a presença do craque não deixou boas lembranças para o jogador.





Bahia venceu o Santos de Neymar por 3 a 1 na Vila Belmiro

O último duelo entre Santos e Bahia com Neymar em campo aconteceu em 2012 e terminou com triunfo tricolor, em plena Vila Belmiro.

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Antes do reencontro entre Bahia e Santos, relembre a partida em que o Esquadrão virou sobre a equipe de Neymar na Vila Belmiro - Foto: Ricardo Saibun / Divulgação Santos FC

Na ocasião, em partida válida pelo Brasileirão daquele ano, o Bahia lutava contra o rebaixamento e havia acabado de anunciar um novo treinador: Jorginho, contratado para substituir Caio Júnior. Do outro lado, estava o forte Santos, que contava com Neymar, Ganso e companhia.



Apesar do favoritismo santista, o Bahia não se intimidou. Mesmo saindo atrás no placar, o Esquadrão reagiu e venceu a partida por 3 a 1, de virada, com gols de Souza, Neto, em cobrança de falta, e Gabriel, o Pivete de Aço. Pelo lado santista, André foi o responsável por balançar as redes, e não Neymar.





Há 14 anos, o Bahia surpreendeu o Santos de Neymar fora de casa e conquistou um triunfo marcante pelo Brasileirão - Foto: Ricardo Saibun / Divulgação Santos FC

Retrospecto de Neymar contra o Bahia tem uma vitória, um empate e uma derrota

Dessa forma, a última vez que Neymar enfrentou o Bahia terminou com uma lembrança negativa para o craque, que, a propósito, nunca teve vida fácil diante do Esquadrão. Ao todo, o camisa 10 enfrentou o Tricolor de Aço três vezes, com uma vitória, um empate e uma derrota, além de dois gols marcados nos confrontos.



Confira todos os jogos de Neymar contra o Bahia:

29/08/2012 — Série A , 20ª rodada: Santos 1 x 3 Bahia.

27/11/2011 — Série A , 37ª rodada: Bahia 1 x 1 Santos (Neymar marcou um gol).

, 37ª rodada: Bahia 1 x 1 Santos (Neymar marcou um gol). 21/08/2011 — Série A , 18ª rodada: Bahia 2 x 1 Santos (Neymar marcou um gol).





Neymar marcou gol em vitória sobre o Bahia no Brasileirão de 2011, em Pituaçu, em Salvador (BA) - Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia

Bahia e Santos fazem confronto direto por vaga na Libertadores de 2027

Agora, 14 anos após o último confronto entre Neymar e o Bahia, o Santos recebe a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni em um duelo direto na disputa por uma vaga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.



O Bahia ocupa atualmente a 7ª posição, com 49 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, na 8ª colocação, com 45 pontos.



Apesar da diferença de quatro pontos entre as equipes, uma derrota tricolor reduziria a distância para apenas um ponto, deixando o Peixe ainda mais próximo do Esquadrão e fortalecendo a disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.