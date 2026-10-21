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E.C.BAHIA

Bahia supera São Paulo e avança à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Mulheres de Aço venceram jogo de ida, no Batistão, por 1 a 0

Gustavo Nascimento
Por
Time feminino do Bahia antes do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil
Time feminino do Bahia antes do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 21, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina. O único gol da partida, disputada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP, foi marcado por Cássia aos seis minutos do segundo tempo.

Com a classificação, as Mulheres de Aço repetem o feito da última temporada e alcançam a melhor marca da história do clube na competição. Agora, o Bahia espera a definição do duelo entre Flamengo e Fluminense para descobrir o adversário da semifinal.

Em 2025, o Tricolor eliminou o Red Bull Bragantino nas quartas de final, vencendo a disputa por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na semifinal, o Bahia foi derrotado por 2 a 0 pela Ferroviária, em jogo único disputado, e encerrou sua participação entre as quatro melhores equipes do torneio.

Mulheres de Aço vivem ano histórico

Além de alcançar a melhor marca da sua história na Copa do Brasil, podendo ainda chegar à final e disputar o título, o Bahia também teve um ano inesquecível no Campeonato Brasileiro Feminino, onde conseguiu sua melhor colocação.

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O time alcançou a semifinal de forma inédita e só foi parado pelo Corinthians, que vinha de seis títulos consecutivos na competição.

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O Bahia também marcou presença entre os destaques individuais do Brasileirão Feminino, visto que Yanne foi eleita a melhor jogadora de todo o torneio. A goleira teve uma série de atuações decisivas ao longo do campeonato, ajudando o time a alcançar a marca história.

O bom desempenho de Yanne com a camisa do Bahia também rendeu a ela uma convocação para a Seleção Brasileira.

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Tags

Bahia copa do brasil futebol feminino São Paulo

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