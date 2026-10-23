Bahia tenta encerrar jejum de 14 anos contra o Santos na Vila Belmiro

O Bahia encara o Santos neste sábado, 24, às 21h, com a missão de chegar mais perto da vaga direta para a Libertadores. Mas, além dessa, existe outra tarefa para o mesmo encontro - quebrar um jejum de 14 anos na Vila Belmiro.

A equipe baiana não vence uma partida no estádio desde 2012, justamente na ocasião em que enfrentou Neymar pela última vez. Desde aquele triunfo, o Bahia disputou dez partidas contra o Santos como visitante e não conseguiu vencer nenhuma.

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Foram sete derrotas e três empates, com apenas 10% de aproveitamento e um saldo amplamente favorável aos paulistas, que têm 18 gols marcados contra apenas três sofridos. Além de não vencer, o Bahia passou oito dos dez jogos sem marcar gols.

O cenário aumenta a importância do confronto para o time comandado por Rogério Ceni, que atravessa um momento de oscilação na Série A. Com três derrotas nos últimos quatro compromissos, o Bahia ocupa a sétima colocação, com 49 pontos, quatro a mais que o Santos, oitavo colocado, com 45.

Último triunfo teve virada sobre Santos de Neymar

A última vez que o Bahia deixou a Vila Belmiro feliz foi na edição de 2012 do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor venceu o Santos por 3 a 1, de virada, em uma partida que contou com a presença de Neymar, então principal estrela da equipe paulista.

O Peixe saiu na frente com André, após assistência do camisa 11 santista. A vantagem, entretanto, não resistiu à reação baiana no segundo tempo.

Neto, Gabriel e Souza marcaram os gols que garantiram a virada e os três pontos para o Bahia, que conquistou uma de suas vitórias mais marcantes como visitante naquela temporada.

Bahia e Santos em 2012 - Foto: Reprodução I Instagram

Desde então, os encontros na Vila Belmiro têm sido dominados pelo Santos. O Tricolor passou seis partidas consecutivas sem pontuar no estádio até conseguir um empate sem gols em 2021.

Em 2023, as equipes se enfrentaram duas vezes na casa santista, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. O Bahia perdeu por 3 a 0 na Série A e empatou em 0 a 0 no torneio eliminatório.

O confronto mais recente no estádio aconteceu em 2025, quando os clubes empataram por 2 a 2.

Jejum do Bahia contra o Santos fora de casa

2013: Santos 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2014: Santos 1 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2017: Santos 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2018: Santos 2 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2019: Santos 1 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2020: Santos 3 x 1 Bahia - Campeonato Brasileiro

2021: Santos 0 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2023: Santos 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

2023: Santos 0 x 0 Bahia - Copa do Brasil

2025: Santos 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro

Neymar pode voltar a enfrentar o Bahia após 14 anos

O duelo deste sábado também poderá marcar um reencontro entre Neymar e o Bahia, algo que também não acontece desde 2012.

Depois de retornar ao Santos no início de 2025, o atacante ainda não enfrentou a equipe baiana. Foram três oportunidades desde sua volta ao futebol brasileiro, mas o camisa 10 ficou fora de todas elas.

No primeiro turno do Brasileirão de 2025, Neymar não participou do confronto por estar realizando um trabalho de fortalecimento muscular. Na partida do segundo turno, estava suspenso. Já no primeiro encontro entre Santos e Bahia pela Série A de 2026, o jogador foi poupado.

Bahia e Santos em 2012 - Foto: Reprodução I Instagram

Na história do confronto, Neymar acumula dois gols e uma assistência em três partidas contra o Tricolor. A última delas foi justamente a derrota santista por 3 a 1, em 2012, quando participou diretamente do gol marcado por André.

Agora, aos 34 anos, o atacante pode voltar a enfrentar a equipe baiana em um momento importante para as pretensões do Santos no Campeonato Brasileiro.

Confronto direto pode diminuir distância na tabela

Além do retrospecto e da possibilidade de reencontro com Neymar, a partida terá peso na disputa por posições na parte de cima da classificação. O Bahia chega à 32ª rodada com 49 pontos, na sétima colocação, enquanto o Santos aparece imediatamente atrás, em oitavo, com 45.

Bahia e Santos em 2012 - Foto: Reprodução I Instagram

Caso vença, o Tricolor chegará aos 52 pontos e ampliará para sete a vantagem sobre o adversário. A equipe baiana também tenta reagir depois de perder por 3 a 0 para o Flamengo, na Arena Fonte Nova, pela rodada anterior.

O Santos, por outro lado, chega embalado pela vitória sobre o Fluminense e aposta na força da Vila Belmiro para se aproximar do rival na classificação.