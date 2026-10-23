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BRASILEIRÃO 2026

Ceni prepara mudança no Bahia após derrota para o Flamengo

Bahia enfrenta o Santos na Vila Belmiro neste sábado, 24

Téo Mazzoni
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Após a derrota para o Flamengo, Rogério Ceni precisa mexer na equipe, e Erick aparece como principal candidato a voltar ao time titular
Após a derrota para o Flamengo, Rogério Ceni precisa mexer na equipe, e Erick aparece como principal candidato a voltar ao time titular - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni será obrigado a fazer uma alteração no time titular do Esporte Clube Bahia para o duelo contra o Santos, neste sábado, 24, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Isso porque, na derrota para o Flamengo, no último domingo, 18, o volante Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática na próxima partida do Brasileirão, contra o Santos.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Jean Lucas desfalca o Bahia contra o Santos
Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Jean Lucas desfalca o Bahia contra o Santos - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Dessa forma, o comandante tricolor deverá promover o retorno de Erick ao time titular do Bahia após três jogos no banco de reservas. O volante, inclusive, sequer entrou em campo na derrota para o Flamengo, na última rodada da Série A.

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Erick aparece como principal candidato a voltar ao time titular
Erick aparece como principal candidato a voltar ao time titular - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia


Além de Erick, Ceni conta com outras opções para o meio-campo na partida contra o Santos, embora sejam menos cotadas para assumir a vaga de Jean Lucas. Entre elas estão Caio Alexandre, Michel Araújo e até mesmo Éverton Ribeiro, a depender da função que o treinador pretende preencher na equipe.

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Jean Lucas não será o único desfalque do Bahia

Para o duelo contra o Santos, Jean Lucas não será o único desfalque do Bahia. O lateral-direito Román Gómez também estará fora da partida, após receber o terceiro cartão amarelo e precisar cumprir suspensão automática, mas para sua posição, o técnico Rogério Ceni tem optado pela escalação de Marcos Victor.

Bahia e Santos fazem confronto direto por vaga na Libertadores de 2027

O Bahia ocupa atualmente a 7ª posição do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, enquanto o Santos aparece logo atrás, na oitava colocação, com 45 pontos.

Apesar da diferença de quatro pontos entre as equipes, uma derrota tricolor reduziria a distância para apenas um ponto, deixando o Peixe ainda mais próximo do Esquadrão e acirrando a disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

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Brasileirão 2026 Esporte Clube Bahia santos

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