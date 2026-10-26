Lula teve 73% dos votos de Salvador em 2º turno marcado por falta de ônibus

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu acumular 73,24% dos votos, contra 26,76% do candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL), apenas em Salvador, a capital e maior cidade da Bahia, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já no âmbito geral, o cenário foi acirrado, com 51,79% de Lula contra 48,21% do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Atraso dos ônibus em Salvador

O cenário foi positivo para Lula em Salvador apesar dos atrasos na saída dos ônibus. De acordo Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA), foram identificados 944 ônibus parados nas garagens.

A Polícia Federal (PF) também fez uma fiscalização nas garagens e identificou uma redução de 42,1% na frota se comparada a de um dia comum.

TRE-BA determinou que toda a frota fosse colocada nas ruas

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador no domingo, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público.

A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer, após a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, denunciar uma redução superior a 50% na frota de ônibus em circulação na capital baiana durante a votação.

Além disso, a determinação estabelece penalidade de prisão em caso de descumprimento.

O TRE-BA também ordenou ainda a prisão do secretário Municipal de Mobilidade, Pablo Souza. Ele está em Paris, em missão oficial a convite do governo da França, e deve se apresentar às autoridades baianas na segunda-feira, 26.