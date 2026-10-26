Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

COMEMORAÇÃO

Richarlison celebra vitória de Lula após polêmica com Flávio Bolsonaro

Celebração aconteceu no Instagram no domingo, 25

Edvaldo Sales
Por
Celebração aconteceu no Instagram no domingo, 25
Celebração aconteceu no Instagram no domingo, 25 - Foto: Lucas Figueiredo | CBF
Eleições 2026

Richarlison, atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, celebrou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

A comemoração aconteceu no Instagram no domingo, 25.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Veja a publicação de Richarlison:

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Richarlison (@richarlison)

A celebração do atleta ocorreu em meio à repercussão de uma disputa envolvendo o jogador e pessoas ligadas ao senador por uma propriedade em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Leia Também:

ANGRA DOS REIS

Debate da Globo: Lula questiona Flávio sobre disputa por ilha envolvendo Richarlison
Debate da Globo: Lula questiona Flávio sobre disputa por ilha envolvendo Richarlison imagem

CASO DA ILHA

PF deve incluir ilha de Richarlison em inquérito sobre amigo de Flávio
PF deve incluir ilha de Richarlison em inquérito sobre amigo de Flávio imagem

ESPORTES

Richarlison fala sobre eleição em meio a briga com Flávio Bolsonaro
Richarlison fala sobre eleição em meio a briga com Flávio Bolsonaro imagem

Polêmica dos R$ 10 milhões

Richarlison disse ter perdido cerca de R$ 10 milhões investidos em uma mansão na Ilha Comprida, cuja posse passou para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.

O candidato derrotado por Lula negou envolvimento na negociação e afirma que participou do processo judicial apenas como testemunha. A polêmica foi mencionada por Lula no último debate presidencial, na sexta-feira, 23.

Na quinta, 22, Lula já havia comentado uma publicação do jogador com uma provocação ao adversário.

“O voto é secreto, mas a gente sabe qual candidato te deu o calote da ilha”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula richarlison

Relacionadas

Mais lidas