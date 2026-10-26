Richarlison celebra vitória de Lula após polêmica com Flávio Bolsonaro

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Richarlison, atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, celebrou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

A comemoração aconteceu no Instagram no domingo, 25.

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Veja a publicação de Richarlison:

A celebração do atleta ocorreu em meio à repercussão de uma disputa envolvendo o jogador e pessoas ligadas ao senador por uma propriedade em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Polêmica dos R$ 10 milhões

Richarlison disse ter perdido cerca de R$ 10 milhões investidos em uma mansão na Ilha Comprida, cuja posse passou para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro.

O candidato derrotado por Lula negou envolvimento na negociação e afirma que participou do processo judicial apenas como testemunha. A polêmica foi mencionada por Lula no último debate presidencial, na sexta-feira, 23.

Na quinta, 22, Lula já havia comentado uma publicação do jogador com uma provocação ao adversário.

“O voto é secreto, mas a gente sabe qual candidato te deu o calote da ilha”, disse.