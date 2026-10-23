PF deve incluir ilha de Richarlison em inquérito sobre amigo de Flávio

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Federal (PF) deve incluir a disputa pela posse de uma ilha envolvendo o atacante Richarlison no inquérito que investiga as relações entre o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e o advogado Willer Tomaz, amigo do parlamentar.

A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Tomaz, que também é investigado por possíveis ligações com esquemas de fraudes em descontos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A inclusão do caso da ilha no inquérito ocorre após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar, na quarta-feira, 21, que pediria à PF uma investigação sobre a disputa pela mansão, localizada na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ).

Como começou a disputa pela ilha?

O caso ganhou repercussão depois que Richarlison publicou um vídeo nas redes sociais acusando Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz de terem se articulado para retirar dele a posse do imóvel.

O atacante do Tottenham, da Inglaterra, afirma ter investido R$ 10 milhões na compra da propriedade e sustenta que o senador demonstrou interesse na ilha, mas que ele se recusou a vendê-la.

“Flávio e o tal Willer Tomaz pegaram em 24h a posse da ilha na mão grande e sem gastar um tostão porque eu não quis vender”, afirmou o jogador.

Advogado nega irregularidades

Willer Tomaz contesta a versão do jogador e afirma que Richarlison comprou a propriedade de pessoas que não tinham o direito de vendê-la.

Segundo o advogado, a aquisição feita por sua empresa foi regular e está amparada por escritura pública, registro em cartório e documentação da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

“Você comprou a ilha de invasores. Eu tenho a escritura de compra e venda”, afirmou Tomaz em vídeo publicado nas redes sociais.

O advogado também sustenta que Richarlison perdeu a disputa judicial pelo imóvel em diferentes instâncias, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que renunciou à ação em 2025.

Tomaz negou ainda que Flávio Bolsonaro tenha participado da negociação da propriedade.