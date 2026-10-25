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O Procon-BA contabilizou 370 ônibus parados em quatro garagens, duas na Barros Reis e duas no Subúrbio, em Salvador, na manhã deste domingo, 25, dia em que ocorre o segundo turno das Eleições 2026.

O órgão recebeu denúncia sobre o bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura de Salvador e encaminhou equipes para fiscalizar as garagens das empresas de transporte.

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Na garagem da OT Trans, os fiscais encontraram 55 veículos parados no pátio, mas aptos a operar, em descumprimento à legislação eleitoral, que determina o uso de toda a frota para garantir o transporte durante o período eleitoral. A empresa foi fiscalizada, e o órgão adotará as medidas administrativas cabíveis.

Já na empresa OT Trans G3, em Campinas de Pirajá, foram localizados 118 veículos no pátio. Na Integra Plataforma Barros Reis (G7), há 55 veículos parados. Na Integra Plataforma Suburbana, são 142.

A fiscalização segue em outras garagens da capital.

Veja fotos e vídeo dos ônibus nas garagens:

1 de 6 Operação ocorre após denúncias de eleitores | Foto: Divulgação | Manu Dias do GOVBA

2 de 6 Procon encontra 370 ônibus parados em garagens de Salvador | Foto: Divulgação | Manu Dias do GOVBA

3 de 6 Procon encontra 370 ônibus parados em garagens de Salvador | Foto: Divulgação | Manu Dias do GOVBA

4 de 6 Procon encontra 370 ônibus parados em garagens de Salvador | Foto: Divulgação | Manu Dias do GOVBA

5 de 6 Procon encontra 370 ônibus parados em garagens de Salvador | Foto: Divulgação | Manu Dias do GOVBA

6 de 6 | Foto: Leitor A Tarde

TRE-BA exige ônibus nas ruas e estabelece multa de R$ 1 milhão em Salvador

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador neste domingo, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros durante o segundo turno das Eleições 2026.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público.

A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer, após a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, denunciar uma redução superior a 50% na frota de ônibus em circulação na capital baiana durante a votação.

Além disso, a determinação estabelece penalidade de prisão em caso de descumprimento.