TRE-BA exige ônibus nas ruas e estabelece multa de R$ 1 milhão em Salvador

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador neste domingo, 25, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros durante o segundo turno das Eleições 2026.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público.

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A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer, após a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, denunciar uma redução superior a 50% na frota de ônibus em circulação na capital baiana durante a votação.

Além disso, a determinação estabelece penalidade de prisão em caso de descumprimento.

Falta de ônibus gera reclamações de eleitores em Salvador

"Cheguei aqui às 10h20, já são 11h25, e até agora nada. Tenho três opções de ônibus, Marback, Doron ou Curralinho, não passou nenhum dos três até agora. Tinha que está no trabalho às 11h. Ainda nem votei", afirmou Jaime Franco Vital, 43 anos.

Ele estava em um ponto de ônibus da Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã deste domingo.

A reclamação de Jaime não é isolada. Teve eleitor que chegou a ficar 2h no ponto de ônibus. Nas redes sociais várias pessoas também têm relatado falta de ônibus e veículos completamente lotados, em Salvador.

"Rapaz, os caras simplesmente tiraram os ônibus de Salvador. Tô passando aqui pela Orla, os pontos todos lotados, não tem um ônibus na rua mesmo. Prefeito está boicotando as eleições", afirmou outro eleitor .

O influencer baiano Vini Ribeiro usou as redes sociais para sugerir uma saída para que todos possam votar e também para expor a situação. "Ofereçam carona! A Prefeitura de Salvador está boicotando e tirou os ônibus de circulação", falou.

O que diz a Semob

Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob), órgão da Prefeitura de Salvador, disse que houve uma interrupção pontual na garagem G5, no Caminho de Areia, na Cidade Baixa, mas que a operação já foi totalmente normalizada.

Notas da Semob na íntegra

"A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que a operação de transporte público de Salvador já foi totalmente normalizada neste domingo (25), dia de segundo turno das eleições.

No começo da manhã, foram registradas interrupções em algumas garagens por conta de repetidas ocorrências de adesivação clandestina de veículos. A situação foi contornada após o diálogo entre equipes de operação da secretaria e de entidades do sindicato.

A Semob lembra que é proibido pela lei eleitoral que os ônibus saiam das garagens com adesivos que façam propaganda de qualquer um dos candidatos, e pede a colaboração tanto da população como de entidades sindicais.

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, informa que já notificou as empresas para que a disponibilidade integral dos ônibus seja garantida e que não haja novas ocorrências. Equipes da pasta estão nas ruas acompanhando para que a cidade esteja com a frota 100% operacional.

A Semob reforça a importância de preservar o patrimônio público e de manter o transporte coletivo em operação durante todo o período eleitoral".