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LEIÇÕES NA BAHIA

Jerônimo Rodrigues celebra sucesso do transporte gratuito para eleitores

Eleitores contaram com transportes intermunicipais gratuitos para votar

Franciely Gomes
Por
Governador votou na manhã detse domingo, 25
Governador votou na manhã detse domingo, 25 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que mais de 30 mil baianos solicitaram passagens intermunicipais gratuitas para votar no segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25.

Em conversa com a imprensa após votar no Colégio Estadual Luiz Vianna, um dos maiores colégios eleitorais de Salvador, o governador da Bahia afirmou que está acompanhando de perto a movimentação dos eleitores no estado.

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“Até agora pela manhã, e ontem, nós ultrapassamos a casa de 30 mil pedidos. Até meio-dia nós teremos o resultado oficial. Ontem a tarde eu pude acompanhar o transporte de ferryboat e estavam com as filas tranquilas, com um formato melhor, e eu espero que até final deste ano a gente possa receber mais um ferry maior”, disse.

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Voos para a Bahia cancelados

Jerônimo também falou sobre a confusão envolvendo os supostos voos cancelados para o Bahia e outros estados da região Nordeste. “Ontem rolou uma conversa que estavam cancelando voos, mas às vezes também tem muito aumento da conversa. Foi um voo que havia sido cancelado e eu acompanhei isso à noite”, explicou.

“Alguns passageiros conseguiram mudar de voo e viajaram agora de manhã e de madrugada com esse voo. Soube de outro também para Recife, mas eu acho que está dentro do da tramitação normal”, completou.

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Bahia eleições 2026 Jerônimo Rodrigues

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