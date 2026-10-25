Jerônimo Rodrigues celebra sucesso do transporte gratuito para eleitores

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que mais de 30 mil baianos solicitaram passagens intermunicipais gratuitas para votar no segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25.

Em conversa com a imprensa após votar no Colégio Estadual Luiz Vianna, um dos maiores colégios eleitorais de Salvador, o governador da Bahia afirmou que está acompanhando de perto a movimentação dos eleitores no estado.

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“Até agora pela manhã, e ontem, nós ultrapassamos a casa de 30 mil pedidos. Até meio-dia nós teremos o resultado oficial. Ontem a tarde eu pude acompanhar o transporte de ferryboat e estavam com as filas tranquilas, com um formato melhor, e eu espero que até final deste ano a gente possa receber mais um ferry maior”, disse.

Voos para a Bahia cancelados

Jerônimo também falou sobre a confusão envolvendo os supostos voos cancelados para o Bahia e outros estados da região Nordeste. “Ontem rolou uma conversa que estavam cancelando voos, mas às vezes também tem muito aumento da conversa. Foi um voo que havia sido cancelado e eu acompanhei isso à noite”, explicou.

“Alguns passageiros conseguiram mudar de voo e viajaram agora de manhã e de madrugada com esse voo. Soube de outro também para Recife, mas eu acho que está dentro do da tramitação normal”, completou.