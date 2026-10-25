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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo vota em Salvador e mostra confiança na vitória de Lula

Governador vai registrar voto acompanhado de esquerda

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Jerônimo Rodrigues ao votar neste domingo, 25
Jerônimo Rodrigues ao votar neste domingo, 25 - Foto: José Simões | AG. A TARDE
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou, na manhã deste domingo, 25, segundo turno da eleição presidencial, no Colégio Estadual Luiz Vianna, um dos maiores colégios eleitorais de Salvador.

Na chegada ao local, Jerônimo, que esteve acompanhado do senador eleito Rui Costa (PT) e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), foi recebido por apoiadores que gritavam o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Em conversa com a imprensa, logo após registrar seu voto, Jerônimo frisou a confiança na vitória do presidente petista, candidato à reeleição, tendo o Nordeste como pilar para aumento da votação no segundo turno.

"Até 17h eu vou trabalhar para isso (vitória de Lula). Eu tenho a convicção de que essa eleição será do presidente Lula, e eu estarei até o último momento acompanhado a apuração", afirmou Jerônimo Rodrigues, que prometeu ainda encontrar Lula no seu aniversário, no próximo dia 27.

Jerônimo Rodrigues fala com a imprensa
Jerônimo Rodrigues fala com a imprensa - Foto: José Simões | AG. A TARDE

"Não posso imaginar, e eu preciso do Lula [...] Não trabalho com outra posição que não seja reeleição de Lula", destacou.

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Em seguida, Jerônimo se dirigiu até sua seção eleitoral para registrar o seu voto.

Eleição para presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentam no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo, 25.

Caso seja reeleito, Lula chegará ao seu quarto mandato presidencial, recorde. Já Flávio poderá ser o primeiro filho de ex-presidente a ocupar a presidência.

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eleições na Bahia eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues Lula

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